Граничний вік перебування на службі в Україні планують прибрати

Військовий ЗСУ. Ілюстративне фото: AP Photo/Hanna Arhirova

У Верховній Раді України пропонують прибрати граничний вік перебування на військовій службі, який наразі становить 60-65 років. Відповідний законопроєкт №10084 вже зареєстровано у парламенті.

Про це у коментарі ТСН розповіла адвокат Марина Бекало.

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Ініціаторами законопроєкту стали народні депутати з фракції "Відновлення України" Олександр Юрченко та Анатолій Бурміч. У пояснювальній записці вказано, що основною метою прийняття цього законопроєкту є усунення вікової дискримінації та максимально широке залучення громадян до захисту територіальної цілісності держави.

Документ надає право військовослужбовцям Збройних сил України та інших військових підрозділів, які володіють високою професійною підготовкою, значним досвідом і були визнані придатними військово-лікарською комісією, під час воєнного стану продовжувати службу після досягнення граничного віку без вікових і часових обмежень.

"Такі зміни, у разі прийняття вказаного законопроєкту, стосуються виключно чинних військовослужбовців, які на момент проходження військової служби під час воєнного стану досягли граничного віку перебування на військовій службі та виявили бажання продовжити військову службу", — пояснила адвокат Марина Бекало.

Крім того вона зазначила, що законопроєкт не передбачає вручення повісток та призов чоловік, яким більше 60 років.

Нагадаємо, за словами адвоката Олексія Шалара, Міноборони України підтвердило, що чоловіків віком від 50 до 60 мобілізувати не будуть. Однак ті, хто має водійські права на вантажівки, можуть стати винятком.

Також ми писали, що згідно повідомленню ТЦК, багатодітні батьки можуть бути мобілізовані. Однак юристи зазначають, що згідно з чинним законодавством, батьки трьох і більше дітей мають право на відстрочку від призову, за винятком випадків заборгованості з аліментів.