Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Нардепи пропонують прибрати граничний вік перебування на службі arrow

Нардепи пропонують прибрати граничний вік перебування на службі

30 вересня 2024 04:40
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Граничний вік перебування на службі в Україні планують прибрати
Військовий ЗСУ. Ілюстративне фото: AP Photo/Hanna Arhirova
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У Верховній Раді України пропонують прибрати граничний вік перебування на військовій службі, який наразі становить 60-65 років. Відповідний законопроєкт №10084 вже зареєстровано у парламенті.

Про це у коментарі ТСН розповіла адвокат Марина Бекало.

Читайте також:

Чи зможуть мобілізувати тих, кому більше 60 років

Ініціаторами законопроєкту стали народні депутати з фракції "Відновлення України" Олександр Юрченко та Анатолій Бурміч. У пояснювальній записці вказано, що основною метою прийняття цього законопроєкту є усунення вікової дискримінації та максимально широке залучення громадян до захисту територіальної цілісності держави.

Документ надає право військовослужбовцям Збройних сил України та інших військових підрозділів, які володіють високою професійною підготовкою, значним досвідом і були визнані придатними військово-лікарською комісією, під час воєнного стану продовжувати службу після досягнення граничного віку без вікових і часових обмежень.

"Такі зміни, у разі прийняття вказаного законопроєкту, стосуються виключно чинних військовослужбовців, які на момент проходження військової служби під час воєнного стану досягли граничного віку перебування на військовій службі та виявили бажання продовжити військову службу", — пояснила адвокат Марина Бекало.

Крім того вона зазначила, що законопроєкт не передбачає вручення повісток та призов чоловік, яким більше 60 років.

Нагадаємо, за словами адвоката Олексія Шалара, Міноборони України підтвердило, що чоловіків віком від 50 до 60 мобілізувати не будуть. Однак ті, хто має водійські права на вантажівки, можуть стати винятком.

Також ми писали, що згідно повідомленню ТЦК, багатодітні батьки можуть бути мобілізовані. Однак юристи зазначають, що згідно з чинним законодавством, батьки трьох і більше дітей мають право на відстрочку від призову, за винятком випадків заборгованості з аліментів.

Верховна Рада мобілізація законопроєкт народні депутати війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:40 Нардепи пропонують прибрати граничний вік перебування на службі

03:26 "Азову" потрібні автоелектрики — які умови та вимоги

02:19 У Києві лунають звуки вибухів — що відомо

01:56 Стало відомо, коли розглянуть законопроєкт про заборону мобілізації до 25 років

01:40 Два топові клуби АПЛ зацікавлені у підписанні Луніна

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

01:32 У Львові підприємець незаконно приватизував СТО — що вирішив суд

01:11 У Києві та більшості областей України оголошено тривогу — в чому причина

00:50 У Кривому Розі чутно вибухи

29 вересня 2024

23:53 У Миколаєві чоловіка підозрюють у передачі даних про ТЦК — що вирішив суд

23:43 В Україні після інциденту на Львівщині перевірять заклади, де проживають діти

04:40 Нардепи пропонують прибрати граничний вік перебування на службі

03:26 "Азову" потрібні автоелектрики — які умови та вимоги

02:19 У Києві лунають звуки вибухів — що відомо

01:56 Стало відомо, коли розглянуть законопроєкт про заборону мобілізації до 25 років

01:40 Два топові клуби АПЛ зацікавлені у підписанні Луніна

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

01:32 У Львові підприємець незаконно приватизував СТО — що вирішив суд

01:11 У Києві та більшості областей України оголошено тривогу — в чому причина

00:50 У Кривому Розі чутно вибухи

29 вересня 2024

23:53 У Миколаєві чоловіка підозрюють у передачі даних про ТЦК — що вирішив суд

23:43 В Україні після інциденту на Львівщині перевірять заклади, де проживають діти

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

18:39 Удар по Костянтинівці — поліція допомагає витягувати людей з-під завалів

28 вересня 2024
Text

12:36 В КМДА думають, як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

23 вересня 2024

19:59 У Києві охоронець ЖК попереджав мешканців про прихід ТЦК — що вирішив суд