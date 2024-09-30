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Стало відомо, коли розглянуть законопроєкт про заборону мобілізації до 25 років

30 вересня 2024 01:56
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Мобілізація до 25 років в Україні — коли заборонять
Українські військовослужбовці. Ілюстративне фото: Експерт
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Починаючи з травня 2024 року призовний вік людей, які підлягають мобілізації знизився з 27 до 25 років. Проте є випадки, коли чоловіків, які молодші цього віку теж мобілізували, але незабаром це остаточно буде виправлено.

Про це в ефірі телемарафону заявила народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту Ірина Борзова.

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За словами нардепа, на найближчому засіданні парламенту вже у другому читанні буде розглянуто законопроєкт 11379-д, який врегулює питання мобілізації українських громадян віком до 25 років.

Також вона додала, що Міністерство оборони України розіслало директиву до районних та обласних ТЦК, де сказано, що мобілізації обмежено придатних осіб бути не може (саме цю категорію людей до 25 років могли і досі до моменту прийняття законопроєкту у другому читанні можуть мобілізувати).

"Тому це питання потрібно вирішити на законодавчому рівні. Не може бути будь-якої вибіркової мобілізації до 25 років", — наголосила Ірина Борзова.

Крім того, народний депутат зазначила, згідно законопроєкту передбачається, що молоді люди, які пішли на фронт добровольцями, зможуть звільнитися з військової служби.

Вона пояснила, що є молоді люди, які у 18 років в 2022 році відмовились від своїх мрій, навчання та повсякденного життя, і перебувають на фронті вже 2,5 роки, але звільнитися звідти не можуть. Тож судячи з усього, законопроєкт 11379-д буде передбачати таку норму.

Нагадаємо, що попри воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні, законодавством визначено категорії громадян, яких заборонено примусово призивати на військову службу без їхньої згоди. Вони можуть вступити до армії лише за власним бажанням та контрактом. Тож ми нещодавно писали, кого не мають права мобілізувати до лав ЗСУ без згоди.

Також зазначимо, що за словами омбудсмена України Дмитра Лубінця, незабаром ТЦК будуть перевіряти документи за новим алгоритмом.

ЗСУ військовий призов мобілізація війна в Україні обмежено придатні

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