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Нардепы предлагают убрать предельный возраст пребывания на службе

30 сентября 2024 04:40
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Предельный возраст пребывания на службе в Украине планируют убрать
Военный ВСУ. Иллюстративное фото: AP Photo/Hanna Arhirova
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Верховной Раде Украины предлагают убрать предельный возраст пребывания на военной службе, который составляет 60-65 лет. Соответствующий законопроект №10084 уже зарегистрирован в парламенте.

Об этом в комментарии ТСН рассказала адвокат Марина Бекало.

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Инициаторами законопроекта стали народные депутаты из фракции "Восстановление Украины" Александр Юрченко и Анатолий Бурмич. В пояснительной записке указано, что основная цель принятия этого законопроекта — устранение возрастной дискриминации и максимально широкое привлечение граждан к защите территориальной целостности государства.

Документ предоставляет право военнослужащим Вооруженных сил Украины и других военных подразделений, обладающих высокой профессиональной подготовкой, значительным опытом и признанных пригодными военно-врачебной комиссией, во время военного состояния продолжать службу после достижения предельного возраста без возрастных и временных ограничений.

"Такие изменения, в случае принятия указанного законопроекта, касаются исключительно действующих военнослужащих, которые к моменту прохождения военной службы во время военного состояния достигли предельного возраста пребывания на военной службе и изъявили желание продлить военную службу", — объяснила адвокат Марина Бекало.

Кроме того, она отметила, что законопроект не предусматривает вручение повесток и призыв мужчин, которым более 60 лет.

Напомним, по словам адвоката Алексея Шалара, Минобороны Украины подтвердило, что мужчин в возрасте от 50 до 60 мобилизовать не будут. Однако те, кто имеет водительские права на грузовики, могут стать исключением.

Также мы писали, что, согласно сообщению ТЦК, многодетные отцы могут быть мобилизованы. Однако юристы отмечают, что согласно действующему законодательству отцы троих и более детей имеют право на отсрочку от призыва, за исключением случаев задолженности по алиментам.

Верховная Рада мобилизация законопроект народные депутаты война в Украине

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