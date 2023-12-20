Нардепка Безугла хоче заборонити ЖЕКівцям видавати повістки

Співробітники ТЦК вручають повістку. Фото: google.com

Народна депутатка України Мар'яна Безугла виступила проти того, аби співробітники ЖЕКів могли видавати повістки. Відповідну норму окремо прописали в законопроєкті.

Про це Безугла повідомила на своїй фейсбук сторінці.

Читайте також:

Хто повинен видавати повістки замість ЖЕКівців

"Вважаю, що повістки мають видавати тільки офіційні представники ТЦК СП і поліцейські + роботодавець офіційно на підприємстві. Все. Ніяких місцевих в спортивних костюмах. Наразі окремо прописали це в законопроєкті", — написала Безугла.

Название

Вона не уточнила про, який саме законопроєкт йдеться.

Проте Новини.LIVE раніше повідомляли, що в Україні почали прикріпляти повістки до платіжок за комунальні послуги у деяких великих містах, що викликало обговорення у соцмережах стосовно їхньої юридичної сили та способу вручення.