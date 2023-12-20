Нардепка Безугла хоче заборонити ЖЕКівцям видавати повістки
Народна депутатка України Мар'яна Безугла виступила проти того, аби співробітники ЖЕКів могли видавати повістки. Відповідну норму окремо прописали в законопроєкті.
Про це Безугла повідомила на своїй фейсбук сторінці.
Хто повинен видавати повістки замість ЖЕКівців
"Вважаю, що повістки мають видавати тільки офіційні представники ТЦК СП і поліцейські + роботодавець офіційно на підприємстві. Все. Ніяких місцевих в спортивних костюмах. Наразі окремо прописали це в законопроєкті", — написала Безугла.
Вона не уточнила про, який саме законопроєкт йдеться.
Проте Новини.LIVE раніше повідомляли, що в Україні почали прикріпляти повістки до платіжок за комунальні послуги у деяких великих містах, що викликало обговорення у соцмережах стосовно їхньої юридичної сили та способу вручення.
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