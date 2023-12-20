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Нардеп Безуглая хочет запретить ЖЭКовцам выдавать повестки

20 декабря 2023 14:17
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Нардеп Безуглая хочет запретить ЖЭКовцам выдавать повестки
Сотрудники ТЦК вручают повестку. Фото: google.com
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая выступила против того, чтобы сотрудники ЖЭКов могли выдавать повестки. Соответствующую норму отдельно прописали в законопроекте.

Об этом Безуглая сообщила на своей фейсбук странице.

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"Считаю, что повестки должны выдавать только официальные представители ТЦК СП и полицейские+работодатель официально на предприятии. Все. Никаких местных в спортивных костюмах. Пока отдельно прописали это в законопроекте", — написала Безуглая.

Скриншот. Фейсбук Марьяны Безуглой

Она не уточнила, какой именно законопроект идет речь.

Однако Новини.LIVE ранее сообщали, что в Украине начали прикреплять повестки к платежкам за коммунальные услуги в некоторых крупных городах, что вызвало обсуждение в соцсетях по поводу их юридической силы и способа вручения.

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