Повістки в платіжках за комуналку — адвокат пояснив, чи законно це
В Україні почали прикріпляти повістки до платіжок за комунальні послуги у деяких великих містах, що викликало обговорення у соцмережах стосовно їхньої юридичної сили та способу вручення. Цю ситуацію також прокоментував адвокат Андрій Межирицький.
Про це повідомляє ТСН.ua.
Що робити, якщо повістка прийшла разом із платіжкою
"За законом, повістку може вручати і керівник ЖЕКу. Відповідно, найімовірніше, ТЦК попросив у ЖЕКу інформацію щодо військовозобов’язаних, які мешкають на тій території, яку обслуговує певний ЖЕК. Після цього було сформовано повістки на цих осіб, їх передали ЖЕКу з вимогою вручити. Керівництво ЖЕКу розуміє, що вони — не військові, що проти них можуть і фізичну силу застосувати. Тому доручення ТЦК виконують, прикріплюючи повістки до платіжок. Жодних наслідків такий спосіб оповіщення не несе", — пояснив Межирицький.
Він зазначив, що помилково вважати, ніби сплата платіжки одночасно означає й згоду на вручення доданої до неї повістки.
"Законом такого не передбачено. Довести, що повістка вручена належним чином, можна в тому разі, якщо там є підпис особи, якій ця повістка вручається. Крім того, незрозуміло, хто саме сплатив комуналку", — додав адвокат.
Нагадаємо, що адвокат пояснив, коли і за яких обставин можна оскаржити повістку в суді.
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