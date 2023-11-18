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Повістки в платіжках за комуналку — адвокат пояснив, чи законно це

18 листопада 2023 06:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повістки в платіжках за комуналку — адвокат пояснив, чи законно це
Чоловік переглядає суми в платіжці за компослуги. Фото: Бізнес.медіа
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні почали прикріпляти повістки до платіжок за комунальні послуги у деяких великих містах, що викликало обговорення у соцмережах стосовно їхньої юридичної сили та способу вручення. Цю ситуацію також прокоментував адвокат Андрій Межирицький. 

Про це повідомляє ТСН.ua.

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"За законом, повістку може вручати і керівник ЖЕКу. Відповідно, найімовірніше, ТЦК попросив у ЖЕКу інформацію щодо військовозобов’язаних, які мешкають на тій території, яку обслуговує певний ЖЕК. Після цього було сформовано повістки на цих осіб, їх передали ЖЕКу з вимогою вручити. Керівництво ЖЕКу розуміє, що вони — не військові, що проти них можуть і фізичну силу застосувати. Тому доручення ТЦК виконують, прикріплюючи повістки до платіжок. Жодних наслідків такий спосіб оповіщення не несе", — пояснив Межирицький.

Він зазначив, що помилково вважати, ніби сплата платіжки одночасно означає й згоду на вручення доданої до неї повістки.

"Законом такого не передбачено. Довести, що повістка вручена належним чином, можна в тому разі, якщо там є підпис особи, якій ця повістка вручається. Крім того, незрозуміло, хто саме сплатив комуналку", — додав адвокат.

Нагадаємо, що адвокат пояснив, коли і за яких обставин можна оскаржити повістку в суді.

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