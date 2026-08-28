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Головна Мобілізація Нардеп назвав, які обмеження можуть запровадити проти ухилянтів

Нардеп назвав, які обмеження можуть запровадити проти ухилянтів

Ua ru
28 серпня 2026 04:30
Мобілізація в Україні — ухильникам хочуть обмежити доступ до банківських послуг
Військовий розмовляє з чоловіками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні мають намір запровадити обмеження для чоловіків, які ухиляються від служби в ЗСУ. Наразі у Верховній Раді вже обговорюються відповідні варіанти.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це в ефірі "Еспресо" заявив народний депутат і член комітету з питань оборони ВРУ Олександр Федієнко.

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Що відомо про можливі обмеження для ухильників

За словами нардепа, наразі в уряду є питання щодо військовослужбовців, які йдуть у СЗЧ, а також щодо чоловіків, які ухиляються від військової служби з початку повномасштабної війни.

"Нам потрібно щось зробити, щоб зменшити цей розрив. А щодо ухильників — це та частина людей, яка протягом повномасштабної війни не з’являється в центри комплектування та не стає на облік", — сказав народний депутат.

Як пояснив народний депутат, найімовірніше, з урахуванням пропозицій, які раніше лунали з боку колишнього міністра, для цих двох категорій громадян можуть створити «некомфортні умови» під час отримання та користування державними послугами.

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"Можна обмежити купівлю-продаж, користування транспортним засобом, користування банківськими послугами. Усі ці послуги надаються саме державою. Я не кажу про якісь силові методи. Ламати двері, когось кудись тягнути — я сам не є прихильником цього", — сказав Федієнко.

За його словами, якщо суспільство дійсно вимагає справедливої мобілізації, державним інститутам доведеться розглядати непопулярні заходи щодо тих, хто ухиляється від призову протягом усього періоду повномасштабної війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, днями уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що недоліки ветеранської політики можуть впливати на рішення громадян приєднуватися до Сил оборони. Він наголосив, що люди ще до початку служби мають розуміти, що на них чекає.

Також ми писали, що, за словами керівника ОП Кирила Буданова, питання призову жінок до армії поки що не є актуальним.

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Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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