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Головна Мобілізація У Міноборони відповіли, чи блокують картки військових у СЗЧ

У Міноборони відповіли, чи блокують картки військових у СЗЧ

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2026 06:30
Чи блокують картки військових у СЗЧ - відповідь Міноборони
Банківська картка в руці. Фото: Новини.LIVE

Українські військові, які самовільно залишили військову частину, отримують статус СЗЧ. Однак цей статус не є підставою для автоматичного блокування банківської картки чи рахунку, оскільки арешт коштів можливий лише за окремою процедурою.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише "Судово-юридична газета" з посиланням на Міністерство оборони України.

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Чи можуть заблокувати картки військових у СЗЧ

"Тут потрібно розрізняти дві абсолютно різні юридичні дії. Припинення виплати грошового забезпечення. Військова частина перестає нараховувати та виплачувати військовому гроші на підставі правил наказу МОУ №260 та статті 24 Закону №2232-XII. Ці норми не передбачають автоматичного закриття чи блокування банківського рахунку", — пояснили у Міноборони.

Тобто, арешт коштів, які знаходяться на банківському рахунку, є окремим процесуальним заходом і має інші правові підстави.

Зокрема, у рамках кримінального провадження можливість арешту майна, у тому числі безготівкових коштів на банківських рахунках, визначає стаття 170 КПА України.

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Таким чином, для застосування подібного заходу необхідні передбачені законодавством підстави та відповідне процесуальне рішення. Йдеться, зокрема, про ухвалу слідчого судді або суду.

У Міноборони також підкреслюють, що поширене формулювання "пішов у СЗЧ — заблокували картку" з юридичного погляду є неправильним. Коректно говорити про те, що під час СЗЧ військова частина припиняє нарахування та виплату грошового забезпечення, тоді як арешт банківського рахунку може відбутися лише в межах окремої передбаченої законом процедури та за іншою правовою підставою.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські військові, які у СЗЧ, до 20 вересня можуть відновити свою службу. Як обрати підрозділ, читайте за цим посиланням.

Також ми писали, чи дадуть військовому іпотеку після того, як він був у СЗЧ.

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Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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