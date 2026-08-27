Чи блокують картки військових у СЗЧ - відповідь Міноборони

У Міноборони відповіли, чи блокують картки військових у СЗЧ
Українські військові, які самовільно залишили військову частину, отримують статус СЗЧ. Однак цей статус не є підставою для автоматичного блокування банківської картки чи рахунку, оскільки арешт коштів можливий лише за окремою процедурою.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише "Судово-юридична газета" з посиланням на Міністерство оборони України.
Чи можуть заблокувати картки військових у СЗЧ
"Тут потрібно розрізняти дві абсолютно різні юридичні дії. Припинення виплати грошового забезпечення. Військова частина перестає нараховувати та виплачувати військовому гроші на підставі правил наказу МОУ №260 та статті 24 Закону №2232-XII. Ці норми не передбачають автоматичного закриття чи блокування банківського рахунку", — пояснили у Міноборони.
Тобто, арешт коштів, які знаходяться на банківському рахунку, є окремим процесуальним заходом і має інші правові підстави.
Зокрема, у рамках кримінального провадження можливість арешту майна, у тому числі безготівкових коштів на банківських рахунках, визначає стаття 170 КПА України.
Таким чином, для застосування подібного заходу необхідні передбачені законодавством підстави та відповідне процесуальне рішення. Йдеться, зокрема, про ухвалу слідчого судді або суду.
У Міноборони також підкреслюють, що поширене формулювання "пішов у СЗЧ — заблокували картку" з юридичного погляду є неправильним. Коректно говорити про те, що під час СЗЧ військова частина припиняє нарахування та виплату грошового забезпечення, тоді як арешт банківського рахунку може відбутися лише в межах окремої передбаченої законом процедури та за іншою правовою підставою.
Як повідомляли Новини.LIVE, українські військові, які у СЗЧ, до 20 вересня можуть відновити свою службу. Як обрати підрозділ, читайте за цим посиланням.
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