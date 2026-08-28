Мобилизация в Украине - уклонистам хотят ограничить банковские услуги

Военный разговаривает с мужчинами. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине намерены ввести ограничения для мужчин, которые уклоняются от службы в ВСУ. На данный момент в Верховной Раде уже обсуждаются варианты.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в эфире "Эспрессо" заявил нардеп и член оборонного комитета ВРУ Александр Федиенко.

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Что известно о возможных ограничениях для уклонистов

По словам нардепа, на данный момент у правительства есть вопросы по поводу военнослужащих, которые уходят в СЗЧ, а также к мужчинам, уклоняющимся от военной службы с начала полномасштабной войны.

"Нам нужно что-то сделать, чтобы снизить этот разрыв. И об уклонистах, — это та часть людей, которая в течение полномасштабной войны не появляется в центры комплектования и не становится на учет", — сказал нардеп.

Как объяснил нардеп, вероятнее всего, с учетом предложений, которые ранее звучали со стороны бывшего министра, для этих двух категорий граждан могут создать "некомфортные условия" при получении и использовании государственных услуг.

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"Можно ограничить куплю-продажу, использование транспортного средства, использование банковских услуг. Все эти услуги и оказываемые именно государством. Я не говорю о каких-либо силовых методах. Ломать дверь, кого-то куда-то тянуть — я сам не являюсь сторонником этого", — сказал Федиенко.

По его словам, если общество действительно требует справедливой мобилизации, государственным институтам придется рассматривать непопулярные меры в отношении тех, кто уклоняется от призыва на протяжении всего периода полномасштабной войны.

Как сообщали Новини.LIVE, на днях уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что недостатки ветеранской политики могут влиять на решение гражданских граждан приобщаться к Силам обороны. Он подчеркнул, что люди еще до начала службы хотя понимать, что их ждет.

Также мы писали, что по словам руководителя ОП Кирилла Буданова, вопрос призыва женщин в армию пока не актуален.