Нацгвардійці після СЗЧ можуть обрати нову частину

Нацгвардійці. Фото ілюстративне: Окрема артилерійська бригада Національної гвардії України

Любомир Кучер редактор, юрист

Військовослужбовці Національної гвардії України, які самовільно залишили свої підрозділи, тепер можуть повернутися на службу через застосунок "Армія+". Бійцям дозволили самостійно обрати нову військову частину зі спеціального переліку. Скористатися цією програмою та подати електронний рапорт необхідно встигнути до 20 вересня включно.

Про це повідомило Міноборони України, передає Новини.LIVE.

Як повернутися на службу через "Армія+"

Щоб знову долучитися до лав НГУ, військовим потрібно виконати кілька простих кроків безпосередньо в мобільному застосунку:

обрати нове місце служби зі списку доступних підрозділів Нацгвардії;

описати свій попередній військовий досвід та зазначити бажаний напрямок роботи;

додати рекомендаційний лист від обраної структури та документ, який підтверджує попередню службу в НГУ.

Після відправки документ автоматично потрапить на розгляд до Нацгвардії. Якщо військовим потрібна попередня консультація або допомога з пошуком підрозділу, вони можуть зателефонувати до рекрутингових центрів "Азов" за номером 4308 або "Хартія" за номером 3333.

Що відбувається після подачі рапорту

Увесь процес переведення чітко розписали за днями, аби бійці розуміли кожен наступний крок.

Упродовж чотирьох діб військова частина розглядає рапорт, після чого надсилає відповідь надсилає у сповіщенні в "Армія+". Після схвалення рапорту командувач НГУ підписує наказ про переведення. На це виділили три доби. Вирушати на нове місце військовий має право тільки тоді, коли в застосунку з’явиться підтвердження про готовий наказ. Час проведений у дорозі до частини не має перевищувати 48 годин.

У день прибуття бійця офіційно зарахують до списків особового складу. Відтоді ж держава повністю відновить виплату грошового забезпечення та надасть усі інші передбачені види допомоги.

На кожному етапі повернення військовослужбовці можуть отримати підтримку. Для цього працює щоденна гаряча лінія Міністерства оборони за номером 0 800 605 100 (з 09:00 до 20:00).

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Сили оборони України повідомляв, що ті, хто пішов у СЗЧ до 12 червня, можуть повернутися на службу, подавши рапорт. До 20 вересня це можна зробити онлайн. Послуга доступна в застосунку "Армія+".

Також Новини.LIVE з посиланням на Сухопутні війська ЗС України писав, що після СЗЧ відновитися на службі можна кількома способами. Зокрема, можна скористатися онлайн-послугою. Розгляд документів триватиме щонайбільше тиждень.