Скільки часу призовики перебувають на навчанні - що треба знати

Мобілізовані під час навчання. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

Базова підготовка мобілізованих військовослужбовців у навчальних центрах триває один місяць. Але солдати для деяких спеціалізованих підрозділів можуть навчатися удвічі більше часу.

Про це повідомили юристи сервісу "Консультант".

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Навчання мобілізованих громадян у навчальних центрах Збройних сил України складається з кількох частин.

По-перше, це базова військова підготовка.

Крім базової, мобілізовані військовослужбовці проходять і фахову військову підготовку.

Хто перебуває у навчальному центрі удвічі довше за інших

Зазвичай підготовка мобілізованих перед потраплянням у бойові бригади триває місяць. Та у деяких випадках цей термін може бути продовжений.

Це стосується кількох окремих спеціальностей. Так, для майбутніх десантників курс навчання може тривати до двох місяців.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які зарплати отримують інструктори навчальних центрів.

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