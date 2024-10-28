Сколько времени призывники находятся на учебе – что нужно знать

Мобилизованные во время обучения. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ

Базовая подготовка мобилизованных военнослужащих в учебных центрах длится месяц. Но солдаты для некоторых специализированных подразделений могут учиться вдвое больше времени.

Об этом сообщили юристы сервиса "Консультант".

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Из чего состоит подготовка в учебных центрах

Учеба мобилизованных граждан в учебных центрах Вооруженных сил Украины состоит из нескольких частей.

Во-первых, это базовая военная подготовка.

Кроме базовой, мобилизованные военнослужащие проходят и профессиональную военную подготовку.

Кто находится в учебном центре вдвое дольше других

Обычно подготовка мобилизованных перед попаданием в боевые бригады длится месяц. Но в некоторых случаях этот срок может быть продлен.

Это касается нескольких отдельных специальностей. Так, для будущих десантников курс обучения может длиться до двух месяцев.

Напомним, мы раньше писали о том, какие зарплаты получают инструкторы обучающих центров.

Добавим, мы ранее сообщали о том, что делать военнообязанному, которого не принимают учебные центры.