Мобілізація в Україні - що робити, якщо мобілізованого не беруть на навчальний полігон

Мобілізовані українці. Фото: ЗОВА

В Україні в процесі загальної мобілізації з’явилися випадки, коли людей із серйозними хронічними хворобами мобілізували за результатами ВЛК, але навчальні полігони відмовляються приймати таких мобілізованих. Юристи порадили подавати скаргу і проходити повторну військово-лікарську комісію.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена після запровадження воєнного стану.

Частина мобілізованих через ТЦК громадян, як виявилося згодом, мають серйозні проблеми зі здоров’ям.

До юристів звернувся громадянин, який попросив допомоги в історії з його батьком, якого мобілізували у 55 років, але не беруть на навчальні полігони через ішемічну хворобу серця — яка, втім, не завадила йому пройти військово-лікарську комісію.

Юрист пояснив, що робити

Юрій Айвазян, відповідаючи на питання громадянина, пояснив, що у такій ситуації необхідно подати скаргу на рішення військово-лікарської комісії.

Можливо, повторна ВЛК буде більш ретельною і ухвалить рішення про непридатність громадянина до військової служби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як саме військовозобов’язаний може оскаржити рішення ВЛК.

Також юристи розповіли про три основні підстави для оскарження ВЛК.