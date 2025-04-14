Навчання в ЗСУ - чи можуть військового направити на навчання без його згоди

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 58 бригада ім. Виговського

Військовослужбовець Збройних сил України має право оскаржити накази командира, зокрема, щодо направлення його на навчання. Для цього потрібно подати скаргу на наступний рівень командування ЗСУ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Навчання у ЗСУ

Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, можуть бути направлені на навчання.

Це може бути як перекваліфікація військового на іншу спеціальність, так і, наприклад, навчання на отримання офіцерського звання.

До юристів звернувся військовослужбовець, який пояснив, що командир віддав наказ щодо його відправлення на навчання з подальшим отриманням звання офіцера — і підкреслив, що не хоче їхати на навчання.

Військовий поцікавився, чи може він відмовитися від навчання – і як це зробити.

Як відмовитися від навчання на офіцера

"Подавайте скаргу до вищого командування", — пояснив цьому громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Юрист додав — обов’язково потрібно зазначити, що військовослужбовець не бажає проходити навчання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як військовий може оскаржити незаконні дії командира.

Додамо, ми повідомляли про конкретні способи оскарження неправомірних наказів командира.