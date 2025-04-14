Обучение в ВСУ - могут ли военного направить на обучение без его согласия

Военнослужащий ВСУ. Фото: 58 бригада им. Выговского

Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право обжаловать приказы командира, в частности, о направлении его на обучение. Для этого нужно подать жалобу на следующий уровень командования ВСУ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, могут быть направлены на обучение.

Это может быть как переквалификация военного на другую специальность, так и, например, обучение на получение офицерского звания.

К юристам обратился военнослужащий, который объяснил, что командир отдал приказ о его отправке на обучение с последующим получением звания офицера — и подчеркнул, что не хочет ехать на обучение.

Военный поинтересовался, может ли он отказаться от обучения — и как это сделать.

Как отказаться от обучения на офицера

"Подавайте жалобу в высшее командование", — объяснил этому гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Юрист добавил — обязательно нужно указать, что военнослужащий не желает проходить обучение.

Напомним, мы ранее писали о том, как военный может обжаловать незаконные действия командира.

Добавим, мы сообщали о конкретных способах обжалования неправомерных приказов командира.