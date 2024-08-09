Працівники освітньої сфери - відстрочка для освітян - хто із співробітників підлягає мобілізації

Лаборанти в аудиторії. Фото: "Львівська політехніка"

Не усі працівники шкіл та інших освітніх закладів мають право на відстрочку від мобілізації під час війни. Не отримує відстрочку техперсонал, зокрема, лаборанти, методисти та бібліотекарі.

Про це розповіла в коментарі "РБК-Україна" молодша юристка практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Діана Скумадчук.

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Відстрочка від мобілізації для освітян

В Україні згідно із чинним законодавством частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації.

Це право, зокрема, мають працівники освітньої сфери — але далеко не усі, хто працюють у школах та закладах профтехнічної, передвищої та вищої освіти.

Хто з працівників освітньої сфери не мають права на відстрочку

Так, відстрочка надається науковцям та працівникам науково-педагогічних спеціальностей.

Разом з тим, не мають права на відстрочку ті особи, які є представниками технічного персоналу — зокрема, лаборанти, методисти чи бібліотекарі.

Нагадаємо, що відстрочку, згідно із новим законом, не отримають й відповідно можуть бути мобілізовані наукові та науково-педагогічні працівники без наукового ступеня та педагогічні працівники ВНЗ та коледжів, які працюють менш як на 0,75 ставки.

Додамо, раніше ми повідомляли, як українські аспіранти можуть отримати відстрочку від мобілізації.