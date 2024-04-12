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Навіщо ТЦК завчасно видають повістки на дату після закінчення бронювання — юрист

12 квітня 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
ТЦК видають повістки на дату після закінчення бронювання — який сенс
ТЦК стежить за переліком заброньованих. Фото: dailylviv.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Інколи заброньованим працівникам видають повістку заздалегідь на дату вже після закінчення терміну дії броні. Чи може військовозобов'язаний відмовитися від такої повістки?

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

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"Жодних підстав відмовитися від такої повістки у військовозобов'язаного не існує. І це дуже серйозна проблема. Адже у 80% випадків працівнику не встигають день у день продовжити термін бронювання. На це, власне, і розрахунок. Тому бронювання має дві сторони, зокрема і таку", — пояснив адвокат.

Нагадаємо, вчора, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію. Щойно цей закон опублікують, уряд має протягом місяця переглянути перелік критично важливих підприємств та визначитися з новим порядком бронювання працівників.

Що передбачає закон

Передбачено бронювання співробітників на підприємствах, в установах та організаціях, що є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Що має зробити уряд

Кабмін в місячний термін повинен:

  • визначити критерії, на основі яких відповідні підприємства, установи та організації будуть віднесені до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань в особливий період, а їх працівники підлягатимуть бронюванню;
  • переглянути порядок бронювання військовозобов’язаних з урахуванням вимог закону та прийняти відповідні нормативно-правові акти.

Раніше ми писали, хто має право відмовитися від повістки. Також адвокат пояснив, чи можна відмовитися від повістки після закінчення терміну бронювання.

Верховна Рада
повістки
бронювання
ТЦК та СП
військовозобов'язані
адвокат

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