ТЦК видають повістки на дату після закінчення бронювання — який сенс

ТЦК стежить за переліком заброньованих. Фото: dailylviv.com

Інколи заброньованим працівникам видають повістку заздалегідь на дату вже після закінчення терміну дії броні. Чи може військовозобов'язаний відмовитися від такої повістки?

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

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"Жодних підстав відмовитися від такої повістки у військовозобов'язаного не існує. І це дуже серйозна проблема. Адже у 80% випадків працівнику не встигають день у день продовжити термін бронювання. На це, власне, і розрахунок. Тому бронювання має дві сторони, зокрема і таку", — пояснив адвокат.

Нагадаємо, вчора, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію. Щойно цей закон опублікують, уряд має протягом місяця переглянути перелік критично важливих підприємств та визначитися з новим порядком бронювання працівників.

Що передбачає закон

Передбачено бронювання співробітників на підприємствах, в установах та організаціях, що є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Що має зробити уряд

Кабмін в місячний термін повинен:

визначити критерії, на основі яких відповідні підприємства, установи та організації будуть віднесені до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань в особливий період, а їх працівники підлягатимуть бронюванню;

переглянути порядок бронювання військовозобов’язаних з урахуванням вимог закону та прийняти відповідні нормативно-правові акти.

Раніше ми писали, хто має право відмовитися від повістки. Також адвокат пояснив, чи можна відмовитися від повістки після закінчення терміну бронювання.