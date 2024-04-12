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Зачем ТЦК заранее выдают повестки на дату после окончания бронирования — юрист

12 апреля 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
ТЦК выдают повестки заранее на дату после окончания бронирования — какой в этом смысл
ТЦК следит за перечнем забронированных. Фото: dailylviv.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Иногда забронированным работникам выдают повестку заранее на дату уже по истечении срока действия брони. Может ли военнообязанный отказаться от такой повестки?

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

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"Никаких оснований отказаться от такой повестки у военнообязанного не существует. И это очень серьезная проблема. Ведь в 80% случаев работнику не успевают день в день продлить срок бронирования. На это, собственно, и расчет. Поэтому бронирование имеет две стороны, в частности и такую", — объяснил адвокат.

Напомним, вчера, 11 апреля, Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации. Как только этот закон будет опубликован, правительство должно в течение месяца пересмотреть перечень критически важных предприятий и определиться с новым порядком бронирования работников.

Что предусматривает закон

Предусмотрено бронирование сотрудников на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Что должно сделать правительство

Кабмин в месячный срок должен:

  • определить критерии, на основе которых соответствующие предприятия, учреждения и организации будут отнесены к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период, а их работники будут подлежать бронированию;
  • пересмотреть порядок бронирования военнообязанных с учетом требований закона и принять соответствующие нормативно-правовые акты.

Ранее мы писали, кто имеет право отказаться от повестки. Также адвокат объяснил, можно ли отказаться от повестки по истечении срока бронирования.

Верховная Рада
повестки
бронирование
ТЦК и СП
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адвокат

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