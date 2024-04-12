ТЦК выдают повестки заранее на дату после окончания бронирования — какой в этом смысл

ТЦК следит за перечнем забронированных. Фото: dailylviv.com

Иногда забронированным работникам выдают повестку заранее на дату уже по истечении срока действия брони. Может ли военнообязанный отказаться от такой повестки?

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

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"Никаких оснований отказаться от такой повестки у военнообязанного не существует. И это очень серьезная проблема. Ведь в 80% случаев работнику не успевают день в день продлить срок бронирования. На это, собственно, и расчет. Поэтому бронирование имеет две стороны, в частности и такую", — объяснил адвокат.

Напомним, вчера, 11 апреля, Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации. Как только этот закон будет опубликован, правительство должно в течение месяца пересмотреть перечень критически важных предприятий и определиться с новым порядком бронирования работников.

Что предусматривает закон

Предусмотрено бронирование сотрудников на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Что должно сделать правительство

Кабмин в месячный срок должен:

определить критерии, на основе которых соответствующие предприятия, учреждения и организации будут отнесены к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период, а их работники будут подлежать бронированию;

пересмотреть порядок бронирования военнообязанных с учетом требований закона и принять соответствующие нормативно-правовые акты.

Ранее мы писали, кто имеет право отказаться от повестки. Также адвокат объяснил, можно ли отказаться от повестки по истечении срока бронирования.