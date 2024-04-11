Бронювання від мобілізації — працівники яких підприємств можуть уникнути призову

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/OOТЦК та СП

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Однак працівники деяких підприємств можуть отримати бронювання та уникнути призову.

У розслідуванні Bihus.Info розповіли, хто може отримати бронювання від мобілізації.

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Бронювання від мобілізації

Важливою умовою для того, щоб підприємство мало можливість отримати бронювання від мобілізації, є прийняття місцевими владами рішення про те, що діяльність цього підприємства має критичне значення для місцевої громади.

У розслідуванні йдеться, що у Київській області "критично важливим" бізнесом визначили виробника приправ. Комісія визнала підприємство виробником продукції, яка є унікальною або має обмежений доступ на внутрішньому ринку.

Бронювання отримали також працівники "Епіцентру", Vodafone, "5 каналу", "Сільпо", Хору імені Верьовки, ПриватБанку, Credit Agricole, каналу "1+1", "Укренерго", "Єви", Egersund, Sweet.tv, Kinokit, Comfy, "АЛЛО", "Нової пошти" та інших компаній.

Критерії бронювання працівників ухвалені урядом у січні 2023 року. Із семи критеріїв потрібно підпадати під три з них.

Серед критеріїв є:

відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ;

підприємство має бути резидентом Дія Сіті;

середня зарплата працівників має бути не меншою ніж середня зарплата в регіоні за IV квартал 2021 року (приблизно 15 000 грн).

"За наявними зараз критеріями просто будь-який бізнес, установа, організація, практично хто завгодно, має можливість забронювати половину військовозобов'язаних працівників", — йдеться у розслідуванні.

Журналісти, посилаючись на відкриті джерела, повідомили, що в Україні заброньовано від 540 000 до 700 000 осіб. Загальний мобілізаційний резерв становить 4 мільйони осіб, і четверту частину складають чоловіки старше 50 років.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, опікуни та усиновителі тепер мають право не тільки на отримання відстрочки, але й на повне звільнення від військової служби.

Також комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради України залишив у законопроєкті про мобілізацію пункт про обмеження стосовно ухилянтів. Зокрема, йдеться про заборону керувати транспортними засобами.