Оскарження рішення військово-лікарської комісії, які підстави існують

Проходження ВЛК. Фото: dialog.ua

Існує три підстави для оскарження рішення військово-лікарської комісії. Це наявність чи відсутність захворювання у рішенні ВЛК, обрання не того ступеню захворювання чи відсутність індивідуалізації придатності громадянина до проходження військової служби.

Про це розповіла юристка Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Тетяна Главацька.

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Оскарження рішення ВЛК

Військовозобов’язаний громадянин має право оскаржити те рішення, яке винесла щодо його персони військово-лікарська комісія.

Першим етапом може стати повторна комісія у цій же ВЛК, а останньою інстанцією є суд, куди громадянин може звернутися після рішення центральної військово-лікарської комісії.

Підстави для оскарження

За словами юристки, існує три підстави для того, аби оскаржувати рішення військової лікарської комісії.

Це:

наявність чи відсутність захворювання, що були встановлені лікарем не тієї спеціалізації;

обрання не того ступеню порушення функцій організму внаслідок хвороби (відповідно до Розкладу хвороб, станів та фізичних вад);

ситуація, коли ВЛК не індивідуалізувала (не відрізнила) таку придатність відповідно до можливості або неможливості здійснення військових обов’язків.

Нагадаємо, раніше юрист Юрій Танасійчук заявив, що військові та військовозобов'язані проходитимуть ВЛК двічі, внаслідок відсутності статусу "обмежено придатних.

Додамо, що чинне законодавство не регулює часовий проміжок, який потрібен на оскарження рішення військово-лікарської комісії щодо стану військовозобов’язаного. Також не існує якоїсь усталеної норми чи бланків для заяви про оскарження.