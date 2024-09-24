Мобилизация в Украине – что делать, если мобилизованного не берут на учебный полигон

Мобилизированные украинцы. Фото: ЗОВА

В Украине в процессе всеобщей мобилизации появились случаи, когда людей с серьезными хроническими болезнями мобилизовали по результатам ВВК, но учебные полигоны отказываются принимать таких мобилизованных. Юристы посоветовали подавать жалобу и проходить повторную военно-врачебную комиссию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после введения военного положения.

Часть мобилизованных через ТЦК граждан, как оказалось впоследствии, испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

К юристам обратился гражданин, попросивший помощи в истории с его отцом, которого мобилизовали в 55 лет, но не берут на учебные полигоны из-за ишемической болезни сердца — которая, впрочем, не помешала ему пройти военно-врачебную комиссию.

Юрист объяснил, что делать

Юрий Айвазян, отвечая на вопросы гражданина, объяснил, что в такой ситуации необходимо подать жалобу на решение военно-врачебной комиссии.

Возможно, повторная ВВК будет более тщательной и примет решение о непригодности гражданина к военной службе.

Напомним, ранее мы писали о том, как военнообязанный может обжаловать решение ВВК.

Также юристы рассказали о трех основных основаниях для обжалования ВВК.