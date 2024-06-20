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Не брешіть людям — екскомандир "Азову" Жорін прокоментував питання демобілізації

20 червня 2024 15:57
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Ілля Рябінін
редактор
Демобілізація в ЗСУ — Жорін назвав варіанти вирішення
Максим Жорін. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ, Максим Жорін прокоментував питання демобілізації. За його словами, жодного рішення зараз немає попри хороші показники мобілізації. 

Про це він повідомив у своєму блозі в Telegram у четвер, 20 червня.

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За його словами, на це зараз впливають два головні чинники. Перша, як каже Жорін, це нестача особового складу у війську, а також — впровадження адекватної ротації. 

"В першу чергу ми маємо говорити про вирішення проблемних питань з нестачею особового складу — а вони є. Потім про адекватну ротацію та можливість відпочинку й відновлення для бригад, що виходять з найбільш активних ділянок фронту. Бо поки що "відпочинок" виглядає просто як перекидання на більш спокійні ділянки", — сказав він.

Військовий закликав уряд "говорити людям правду", а не давати "порожні обіцянки" щодо демобілізації їх рідних. Він вчергове акцентував, що таких рішень від командування ЗСУ не надходило.

"Не треба дурити людей і створювати пусті надії для військових та для їхніх родин. Краще говорити правду — за будь-яких показників набору демобілізація наразі неможлива", — каже Жорін.

жорін демобілізація
Скриншот допису Жоріна

Нагадаємо, раніше Максим Жорін заявив, що організатори Маршу рівності, який пройшов у Києві — свідомі агенти російських спецслужб, які у розпал війни вони працюють на розкол українського суспільства.  

Також він сказав, що, на його думку, НАТО навряд чи врятує Україну від російської агресії, тому президент США Джо Байден робить різноманітні реверанси у бік Кремля

ЗСУ
Україна
військові
полк "Азов"
війна в Україні
демобілізація
Максим Жорін

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