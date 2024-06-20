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Не лгите людям — экс-командир "Азова" Жорин прокомментировал вопрос демобилизации

20 июня 2024 15:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Демобилизация в ВСУ - Жорин назвал варианты решения
Максим Жорин. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин прокомментировал вопрос демобилизации. По его словам, ни одного решения сейчас нет, несмотря на хорошие показатели мобилизации.

Об этом он сообщил в своем блоге в Telegram в четверг, 20 июня.

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По его словам, на это сейчас влияют два главных фактора. Первая, как говорит Жорин, это недостаток личного состава в армии, а также внедрение адекватной ротации.

"В первую очередь мы должны говорить о решении проблемных вопросов с нехваткой личного состава — а они есть. Затем об адекватной ротации и возможности отдыха и восстановления для бригад, выходящих из наиболее активных участков фронта. Потому что пока "отдых" выглядит просто как переброска на более спокойные участки", — сказал он.

Военный призвал правительство "говорить людям правду", а не давать "пустые обещания" по поводу демобилизации их родных. Он в очередной раз акцентировал, что таких решений от командования ВСУ не поступало.

"Не надо обманывать людей и создавать пустые надежды для военных и их семей. Лучше говорить правду — при любых показателях набора демобилизация пока невозможна", — говорит Жорин.

жернов демобилизация
Скриншот сообщения Жорина

Напомним, ранее Максим Жорин заявил, что прошедшие в Киеве организаторы Марша равенства — сознательные агенты российских спецслужб, которые в разгар войны они работают на раскол украинского общества.

Также он сказал, что, по его мнению, НАТО вряд ли спасет Украину от российской агрессии, поэтому президент США Джо Байден совершает различные реверансы в сторону Кремля.

ВСУ
Украина
военные
полк "Азов"
война в Украине
демобилизация
Максим Жорин

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