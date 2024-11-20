Довідка про обставини поранення — як оформити, що робити, якщо її не дають

Військовий заповнює документи. Фото: ukrmilitary.com

Довідка про обставини травми є ключовою для того, щоб військовослужбовець після поранення міг оформити собі соціальні пільги та виплати. Як діяти, якщо військовослужбовцю, який отримав поранення під час виконання бойових завдань, відмовляють у видачі такої довідки.

Про це повідомили юристи адвокатського об'єднання "Бачинський і партнери".

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Як отримати довідку про обставини травми

Довідка про обставини травми оформлюється за підписом командира військової частини на підставі його наказу щодо отримання військовослужбовцем поранення (травми, контузії, каліцтва).

Військовий має поцікавитися в свого командира та пересвідчитись, що він подав рапорт про випадок, який призвів до травми, контузії чи каліцтва військового. Командир має подати рапорт до штабу військової частини.

Зазначимо, що якщо командир не зробив цього, то військовослужбовець може самостійно скласти пояснення і рапорт на ім'я командира військової частини. У рапорті треба висловити прохання щодо видачі довідки про обставини травми.

До рапорту додайте опис обставин отримання поранення. За можливості, можна додати також пояснення 2-3 свідків-військовослужбовців, які перебували з Вами під час поранення, але це не є обов'язковим.

Для реєстрації рапорту необхідно особисто подати його до реєстраційної частини або надіслати рекомендованим листом з підтвердженням отримання. Рекомендується також зробити копію рапорту як підтвердження його подання.

Що робити, якщо відмовляють у видачі довідки про обставини поранення

Якщо вам відмовлено у видачі довідки про обставини поранення, попросіть командира надати письмову відмову з поясненням причин. Якщо проблему не вдається вирішити, подайте скаргу до штабу оперативного командування або до ВСП протягом місяця з моменту отримання відмови. Обов’язково додайте копію рапорту до скарги. Якщо письмову відмову не надали, подавайте скаргу на бездіяльність командира, додавши копію вашого рапорту.

Також додамо, що дуже важливо мати підтвердження про направлення до військової частини. Це можуть бути копії листів, корінці цінних документів.

Військовий може поскаржитися на бездіяльність в/ч або затягування видання наказу з боку командира щодо поранненя. Скаргу треба надсилати до штабу оперативного командування, якому підпорядковується військова частина. Також необхідно звернутися до гарячої лінії Міністерства оборони України.

Міноборони та командування не реагує на скарги — як діяти

Якщо військовий так і не отримав відповіді від оперативного командування або Міноборони України, то слід звертатися до адміністративного суду із позовом щодо бездіяльності.

Судді своєю чергою можуть визнати протиправність відмови командира військової частини у наданні довідки про обставини травми та зобов’язати його її видати.

Нагадаємо, військовозобов’язаний громадянин може поскаржитися на ВЛК, якщо там йому видали замість висновку довідку.

Також юристи пояснили, що робити, якщо у ТЦК та СП потрібно принести характеристику, а громадянин ніде не працював раніше.