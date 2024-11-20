Справка об обстоятельствах ранения — как оформить, что делать если ее не дают

Военный заполняет документы. Фото: ukrmilitary.com

Справка об обстоятельствах травмы является ключевой для того, чтобы военнослужащий после ранения мог оформить социальные льготы и выплаты. Как поступить, если военнослужащему, получившему ранения во время выполнения боевых задач, отказывают в выдаче такой справки.

Об этом сообщили юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

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Как получить справку об обстоятельствах травмы

Справка об обстоятельствах травмы оформляется с подписью командира воинской части из его приказа о получении военнослужащим ранения (травмы, контузии, увечья).

Военный должен поинтересоваться у своего командира и убедиться, что он подал рапорт о случае, повлекшем травму, контузию или увечья военного. Командир должен подать рапорт в штаб воинской части.

Отметим, что если командир этого не сделал, то военнослужащий может самостоятельно составить объяснение и рапорт на имя командира воинской части. В рапорте следует высказать просьбу о выдаче справки об обстоятельствах травмы.

В рапорт добавьте описание обстоятельств получения ранения. По возможности, можно добавить также объяснение 2-3 свидетелей-военнослужащих, которые находились с Вами во время ранения, но это не обязательно.

Для регистрации рапорта необходимо лично подать его в регистрационную часть или отправить заказным письмом с подтверждением получения. Рекомендуется также сделать копию рапорта подтверждением его подачи.

Что делать, если отказывают в выдаче справки об обстоятельствах ранения

Если вам отказано в выдаче справки об обстоятельствах ранения, попросите командира предоставить письменный отказ с объяснением причин. Если проблему не удается решить, подайте жалобу в штаб оперативного командования или ВСП в течение месяца с момента получения отказа. Обязательно добавьте копию рапорта к жалобе. Если письменный отказ не был предоставлен, подавайте жалобу на бездействие командира, добавив копию вашего рапорта.

Также добавим, что очень важно иметь подтверждение направления в воинскую часть. Это могут быть копии писем, корешки ценных документов.

Военный может пожаловаться на бездействие в/ч или затягивание издания приказа со стороны командира по поводу ранения. Жалобу нужно посылать в штаб оперативного командования, которому подчиняется военная часть. Также необходимо обратиться в горячую линию Министерства обороны Украины.

Минобороны и командование не реагирует на жалобы — как действовать

Если военный так и не получил ответа от оперативного командования или Минобороны Украины, то следует обращаться в административный суд с иском о бездействии.

Судьи в свою очередь могут признать противоправность отказа командира воинской части в предоставлении справки об обстоятельствах травмы и обязать его выдать.

Напомним, военнообязанный гражданин может пожаловаться на ВЛК, если там ему выдали вместо заключения справку.

Также юристы объяснили, что делать, если в ТЦК и СП нужно принести характеристику, а гражданин нигде не работал раньше.