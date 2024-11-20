Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Не дают справку об обстоятельствах ранения — как действовать arrow

Не дают справку об обстоятельствах ранения — как действовать

20 ноября 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Справка об обстоятельствах ранения — как оформить, что делать если ее не дают
Военный заполняет документы. Фото: ukrmilitary.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Справка об обстоятельствах травмы является ключевой для того, чтобы военнослужащий после ранения мог оформить социальные льготы и выплаты. Как поступить, если военнослужащему, получившему ранения во время выполнения боевых задач, отказывают в выдаче такой справки.

Об этом сообщили юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Читайте также:

Как получить справку об обстоятельствах травмы

Справка об обстоятельствах травмы оформляется с подписью командира воинской части из его приказа о получении военнослужащим ранения (травмы, контузии, увечья).

Военный должен поинтересоваться у своего командира и убедиться, что он подал рапорт о случае, повлекшем травму, контузию или увечья военного. Командир должен подать рапорт в штаб воинской части.

Отметим, что если командир этого не сделал, то военнослужащий может самостоятельно составить объяснение и рапорт на имя командира воинской части. В рапорте следует высказать просьбу о выдаче справки об обстоятельствах травмы.

В рапорт добавьте описание обстоятельств получения ранения. По возможности, можно добавить также объяснение 2-3 свидетелей-военнослужащих, которые находились с Вами во время ранения, но это не обязательно.

Для регистрации рапорта необходимо лично подать его в регистрационную часть или отправить заказным письмом с подтверждением получения. Рекомендуется также сделать копию рапорта подтверждением его подачи.

Что делать, если отказывают в выдаче справки об обстоятельствах ранения

Если вам отказано в выдаче справки об обстоятельствах ранения, попросите командира предоставить письменный отказ с объяснением причин. Если проблему не удается решить, подайте жалобу в штаб оперативного командования или ВСП в течение месяца с момента получения отказа. Обязательно добавьте копию рапорта к жалобе. Если письменный отказ не был предоставлен, подавайте жалобу на бездействие командира, добавив копию вашего рапорта.

Также добавим, что очень важно иметь подтверждение направления в воинскую часть. Это могут быть копии писем, корешки ценных документов.

Военный может пожаловаться на бездействие в/ч или затягивание издания приказа со стороны командира по поводу ранения. Жалобу нужно посылать в штаб оперативного командования, которому подчиняется военная часть. Также необходимо обратиться в горячую линию Министерства обороны Украины.

Минобороны и командование не реагирует на жалобы — как действовать

Если военный так и не получил ответа от оперативного командования или Минобороны Украины, то следует обращаться в административный суд с иском о бездействии.

Судьи в свою очередь могут признать противоправность отказа командира воинской части в предоставлении справки об обстоятельствах травмы и обязать его выдать.

Напомним, военнообязанный гражданин может пожаловаться на ВЛК, если там ему выдали вместо заключения справку.

Также юристы объяснили, что делать, если в ТЦК и СП нужно принести характеристику, а гражданин нигде не работал раньше.

документы справка МСЭК демобилизация ранение

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:32 Посольство Казахстана обратилось к своим гражданам в Украине

15:25 Не дают справку об обстоятельствах ранения — как действовать

15:16 Ядерное оружие, Трамп и ИИ — что ждет мир в 2025 году

15:14 Брачный контракт — кому он нужен и что решает

15:04 За русский язык могут оштрафовать — что нужно знать украинцам

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

15:00 Незаконная приватизация в центре Львова — решение суда

14:55 Психологически-информационная атака РФ — в ГУР сделали заявление

14:53 Главу громады на Одесчине пригласили на инаугурацию Трампа

14:50 Польша готовит новый пакет помощи Украине, — Зеленский

14:47 Соосновательница WWE Линда Макмэн может стать министром у Трампа

15:32 Посольство Казахстана обратилось к своим гражданам в Украине

15:25 Не дают справку об обстоятельствах ранения — как действовать

15:16 Ядерное оружие, Трамп и ИИ — что ждет мир в 2025 году

15:14 Брачный контракт — кому он нужен и что решает

15:04 За русский язык могут оштрафовать — что нужно знать украинцам

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

15:00 Незаконная приватизация в центре Львова — решение суда

14:55 Психологически-информационная атака РФ — в ГУР сделали заявление

14:53 Главу громады на Одесчине пригласили на инаугурацию Трампа

14:50 Польша готовит новый пакет помощи Украине, — Зеленский

14:47 Соосновательница WWE Линда Макмэн может стать министром у Трампа

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Text

13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

Text

19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо