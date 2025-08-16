Залежно від виду повістку за неявку за нею можуть оштрафувати та посадити до в'язниці, каже юрист

Не явка за повісткою та серйозні наслідки — юрист розкрив нюанси
Відповідно до чинного законодавства України, неявка за повісткою тягне за собою певні правові наслідки. Проте неявка за бойовою повісткою — ще біль серйозне порушення, яке вже призводить до кримінальної відповідальності.
З нюансами наслідків неявки за повістками РБК-Україна ознайомив адвокат Ярослав Хлівний.
Яка відповідальність за звичайну та бойову повістки
За словами юриста, за неявку за повісткою для уточнення даних або проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) передбачено адміністративну відповідальність (штраф від 17 000 до 25 500 грн).
Однак, неявка за бойовою повісткою, яка є остаточним етапом мобілізації та передбачає початок проходження військової служби, тягне за собою кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.
Хоча держава може запропонувати замість покарання вступ до лав Збройних Сил України, це все ж таки вважається кримінальним провадженням. У разі неявки за бойовою повісткою розшук особи є неминучим.
Які є причини законного неприбуття до ТЦК
Існують поважні причини, що дозволяють відкласти виконання вимог повістки. До таких причин, за словами Ярослава Хлівного, належать:
- стихійні лиха (повінь, пожежа);
- смерть близького родича;
- хвороба;
- бойові дії на відповідній території та їх наслідки;
- інші виняткові обставини.
Важливо пам'ятати, що ці причини необхідно підтвердити документально (медичною довідкою, свідоцтвом про смерть, довідкою з поліції). Якщо ви не можете з'явитися у визначений строк, необхідно повідомити ТЦК про причину протягом трьох днів від дати, зазначеної в повістці, та відвідати ТЦК упродовж семи календарних днів.
