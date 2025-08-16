Залежно від виду повістку за неявку за нею можуть оштрафувати та посадити до в'язниці, каже юрист

Виписування повістки. Ілюстративне фото: Одеська ТЦК

Відповідно до чинного законодавства України, неявка за повісткою тягне за собою певні правові наслідки. Проте неявка за бойовою повісткою — ще біль серйозне порушення, яке вже призводить до кримінальної відповідальності.

З нюансами наслідків неявки за повістками РБК-Україна ознайомив адвокат Ярослав Хлівний.

Яка відповідальність за звичайну та бойову повістки

За словами юриста, за неявку за повісткою для уточнення даних або проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) передбачено адміністративну відповідальність (штраф від 17 000 до 25 500 грн).

Однак, неявка за бойовою повісткою, яка є остаточним етапом мобілізації та передбачає початок проходження військової служби, тягне за собою кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Хоча держава може запропонувати замість покарання вступ до лав Збройних Сил України, це все ж таки вважається кримінальним провадженням. У разі неявки за бойовою повісткою розшук особи є неминучим.

Які є причини законного неприбуття до ТЦК

Існують поважні причини, що дозволяють відкласти виконання вимог повістки. До таких причин, за словами Ярослава Хлівного, належать:

стихійні лиха (повінь, пожежа);

смерть близького родича;

хвороба;

бойові дії на відповідній території та їх наслідки;

інші виняткові обставини.

Важливо пам'ятати, що ці причини необхідно підтвердити документально (медичною довідкою, свідоцтвом про смерть, довідкою з поліції). Якщо ви не можете з'явитися у визначений строк, необхідно повідомити ТЦК про причину протягом трьох днів від дати, зазначеної в повістці, та відвідати ТЦК упродовж семи календарних днів.

