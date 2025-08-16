В зависимости от вида повестки за неявку по ней могут оштрафовать и посадить в тюрьму, говорит юрист

Выписывание повестки. Иллюстративное фото: Одесская ТЦК

Согласно действующему законодательству Украины, неявка по повестке влечет за собой определенные правовые последствия. Однако неявка по боевой повестке — еще более серьезное нарушение, которое уже приводит к уголовной ответственности.

С нюансами последствий неявки по повесткам РБК-Украина ознакомил адвокат Ярослав Хливный.

Какая ответственность за обычную и боевую повестки

По словам юриста, за неявку по повестке для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) предусмотрена административная ответственность (штраф от 17 000 до 25 500 грн).

Однако, неявка по боевой повестке, которая является окончательным этапом мобилизации и предусматривает начало прохождения военной службы, влечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Хотя государство может предложить вместо наказания вступление в ряды Вооруженных Сил Украины, это все же считается уголовным производством. В случае неявки по боевой повестке розыск лица неизбежен.

Какие есть причины законной неявки в ТЦК

Существуют уважительные причины, позволяющие отложить выполнение требований повестки. К таким причинам, по словам Ярослава Хливного, относятся:

стихийные бедствия (наводнение, пожар);

смерть близкого родственника;

болезнь;

боевые действия на соответствующей территории и их последствия;

другие исключительные обстоятельства.

Важно помнить, что эти причины необходимо подтвердить документально (медицинской справкой, свидетельством о смерти, справкой из полиции). Если вы не можете явиться в определенный срок, необходимо сообщить ТЦК о причине в течение трех дней от даты, указанной в повестке, и посетить ТЦК в течение семи календарных дней.

