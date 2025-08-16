Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Не явка по повестке и последствия — юрист раскрыл нюансы

Не явка по повестке и последствия — юрист раскрыл нюансы

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 01:30
В зависимости от вида повестки за неявку по ней могут оштрафовать и посадить в тюрьму, говорит юрист
Выписывание повестки. Иллюстративное фото: Одесская ТЦК

Согласно действующему законодательству Украины, неявка по повестке влечет за собой определенные правовые последствия. Однако неявка по боевой повестке — еще более серьезное нарушение, которое уже приводит к уголовной ответственности.

С нюансами последствий неявки по повесткам РБК-Украина ознакомил адвокат Ярослав Хливный.

Реклама
Читайте также:

Какая ответственность за обычную и боевую повестки

По словам юриста, за неявку по повестке для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) предусмотрена административная ответственность (штраф от 17 000 до 25 500 грн).

Однако, неявка по боевой повестке, которая является окончательным этапом мобилизации и предусматривает начало прохождения военной службы, влечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Хотя государство может предложить вместо наказания вступление в ряды Вооруженных Сил Украины, это все же считается уголовным производством. В случае неявки по боевой повестке розыск лица неизбежен.

Какие есть причины законной неявки в ТЦК

Существуют уважительные причины, позволяющие отложить выполнение требований повестки. К таким причинам, по словам Ярослава Хливного, относятся:

  • стихийные бедствия (наводнение, пожар);
  • смерть близкого родственника;
  • болезнь;
  • боевые действия на соответствующей территории и их последствия;
  • другие исключительные обстоятельства.

Важно помнить, что эти причины необходимо подтвердить документально (медицинской справкой, свидетельством о смерти, справкой из полиции). Если вы не можете явиться в определенный срок, необходимо сообщить ТЦК о причине в течение трех дней от даты, указанной в повестке, и посетить ТЦК в течение семи календарных дней.

Ранее мы информировали, что в "Резерв+" появилась возможность оплатить штраф за неявку по повестке.

Также мы объясняли, кто может получить повторную повестку.

военный учет мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации