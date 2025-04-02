Неотримання повістки через перебування за кордоном - покарання за неотриману повістку

Повістка поштою. Фото: "Суспільне"

Якщо український військовозобов’язаний громадянин на законних підставах перебуває за кордоном, то він може оскаржити гіпотетичний штраф від ТЦК за неотримання повістки. Втім, сам штраф у такій ситуації проблематично виписати через його відсутність.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В останній час почастішали випадки, коли повістки надходять на українські адреси тим громадянам, які перебувають за кордоном.

Один із таких українців поцікавився, чим загрожує йому неотримання повістки у такій ситуації.

"Окрім адміністративної відповідальності, наслідків більше немає", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи буде взагалі виписаний штраф

Айвазян розповів, чи можна буде оскаржити штраф від ТЦК за неотриману повістку.

"Так, буде можливо, оскільки Ви вказали адресу проживання за кордоном при оновленні даних. Проте для початку керівник ТЦК повинен винести постанову про притягнення Вас до адмінвідповідальності", — підкреслив юрист.

Але, додав адвокат, з урахуванням того, що громадянин перебуває за кордоном, це буде зробити непросто.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що українцям за кордоном спростили оформлення паспорта.

Додамо, ми повідомляли про те, як у квітні можна буде продовжити відстрочку від мобілізації з-за кордону.