Неполучение повестки из-за пребывания за границей - наказание за неполученную повестку

Повестка по почте. Фото: "Суспільне"

Если украинский военнообязанный гражданин на законных основаниях находится за границей, то он может обжаловать гипотетический штраф от ТЦК за неполучение повестки. Впрочем, сам штраф в такой ситуации проблематично выписать из-за его отсутствия.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Повестка украинцам, которые за границей

В последнее время участились случаи, когда повестки приходят на украинские адреса тем гражданам, которые находятся за рубежом.

Один из таких украинцев поинтересовался, чем грозит ему неполучение повестки в такой ситуации.

"Кроме административной ответственности, последствий больше нет", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Будет ли вообще выписан штраф

Айвазян рассказал, можно ли будет обжаловать штраф от ТЦК за неполученную повестку.

"Да, будет возможно, поскольку Вы указали адрес проживания за границей при обновлении данных. Однако, для начала руководитель ТЦК должен вынести постановление о привлечении Вас к админответственности", — подчеркнул юрист.

Но, добавил адвокат, с учетом того, что гражданин находится за границей, это будет сделать не просто.

Напомним, мы ранее писали о том, что украинцам за границей упростили оформление паспорта.

Добавим, мы сообщали о том, как в апреле можно будет продлить отсрочку от мобилизации из-за границы.