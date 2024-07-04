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Не підтягуються дані в "Резерв+" — коли подавати скаргу

4 липня 2024 21:09
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобільний застосунок Резерв+, проблеми із військово-обліковими даними
Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Якщо після оновлення військово-облікових даних змін у "Резерв+" не відбулося, військовозобов’язаний має право подати відповідний запит до ТЦК. Крім того, йому варто звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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Дані у "Резерв+" не з’явилися

Велика кількість військовозобов’язаних оновила свої військово-облікові дані через мобільний застосунок "Резерв+".

Та не у всіх ці зміни відобразилися чи взагалі підтягнуло дані. Юристи пояснили, що в такому випадку треба робити.

Коли подавати запити і куди телефонувати

Сергій Богун, відповідаючи на запит такого громадянина, наголосив: "Спочатку зачекайте декілька тижнів. Дані повинні підтягнутись".

Якщо ж цього не станеться, тоді військовозобов’язаний має подавати запити до ТЦК.

"Але перед цим зателефонуйте на гарячу лінію Міноборони", — порадив юрист.

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони Катерина Чернегоренко розповіла, чи є можливим витік даних з "Резерв+". Вона також прокоментувала появу скринів з витоком даних військовозобов'язаних в мережі.

Раніше експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун пояснив, чи має інформація в застосунку "Резерв+" юридичну силу.

Міноборони мобілізація військовозобов'язані гаряча лінія резерв

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