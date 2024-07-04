Мобільний застосунок Резерв+, проблеми із військово-обліковими даними

Не підтягуються дані в "Резерв+" — коли подавати скаргу
Якщо після оновлення військово-облікових даних змін у "Резерв+" не відбулося, військовозобов’язаний має право подати відповідний запит до ТЦК. Крім того, йому варто звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.
Дані у "Резерв+" не з’явилися
Велика кількість військовозобов’язаних оновила свої військово-облікові дані через мобільний застосунок "Резерв+".
Та не у всіх ці зміни відобразилися чи взагалі підтягнуло дані. Юристи пояснили, що в такому випадку треба робити.
Коли подавати запити і куди телефонувати
Сергій Богун, відповідаючи на запит такого громадянина, наголосив: "Спочатку зачекайте декілька тижнів. Дані повинні підтягнутись".
Якщо ж цього не станеться, тоді військовозобов’язаний має подавати запити до ТЦК.
"Але перед цим зателефонуйте на гарячу лінію Міноборони", — порадив юрист.
Нагадаємо, що заступниця міністра оборони Катерина Чернегоренко розповіла, чи є можливим витік даних з "Резерв+". Вона також прокоментувала появу скринів з витоком даних військовозобов'язаних в мережі.
Раніше експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун пояснив, чи має інформація в застосунку "Резерв+" юридичну силу.
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