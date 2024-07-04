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Не подтягиваются данные в "Резерв+" — когда подавать жалобу

4 июля 2024 21:09
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобильное приложение Резерв+, проблемы с военно-учетными данными
Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Если после обновления военно-учетных данных изменений в "Резерв+" не произошло, военнообязанный имеет право подать соответствующий запрос в ТЦК. Кроме того, ему следует обратиться на горячую линию Министерства обороны.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

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Данные в "Резерв+" не появились

Большое количество военнообязанных обновило свои военно-учетные данные через мобильное приложение "Резерв+".

Но не у всех эти изменения отразились или вообще подтянули данные. Юристы объяснили, что в таком случае нужно делать.

Когда подавать запросы и куда звонить

Сергей Богун, отвечая на запрос такого гражданина, подчеркнул: "Сначала подождите несколько недель. Данные должны подтянуться".

Если же этого не произойдет, тогда военнообязанный должен подавать запросы в ТЦК.

"Но перед этим позвоните по горячей линии Минобороны", — посоветовал юрист.

Напомним, что заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала возможна ли утечка данных из "Резерв+". Она также прокомментировала появление скринов с утечкой военнообязанных данных в сети.

Ранее эксперт по кибербезопасности Константин Корсун объяснил, имеет ли информация в приложении "Резерв+" юридическую силу.

Минобороны мобилизация военнообязанные горячая линия резерв

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