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Не пішов у ЗСУ, бо корисний у цивільному житті — мешканець Полтавщини загримів до в'язниці

17 червня 2024 05:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чоловік із Полтавщини ухилився від мобілізації, бо корисний у цивільному житті
Судове засідання. Ілюстративне фото: zib.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мешканець Полтавської області відмовився від мобілізації, пояснивши це тим, що "є більш корисним у цивільному житті". Він не взяв повістку та не прийшов до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомляє ТСН.ua у п'ятницю, 14 червня з посиланням на вирок Семенівського районного суду Полтавської області. 

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Згідно з матеріалами справи, ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби, однак в лютому 2023 року він відмовився від повістки та не з'явився в ТЦК на відправку на військову службу. 

Під час засідання визнав свою провину й розкаявся. За його словами, чоловік "ніколи не служив, побоюється брати в руки зброю і можливої загибелі. Вважає, що є більш корисним у цивільному житті, тобто коли працює, платить податки тощо". 

У суді наголосили, що з огляду на російську агресію та обов'язок захищати Україну, злочин обвинуваченого має значну суспільну небезпеку. Звільнення його від покарання створить враження безладдя та безкарності, особливо під час воєнного стану та мобілізації.

Таким чином підсудного визнали винним та засудили до трьох років в'язниці.

Вирок мешканцю Полтавської області, який не хотів іти в армію, бо корисніший в цивільнму житті
Скриншот вироку Семенівського районного суду Полтавської області

Нагадаємо, що мешканець Волині не прийшов до ТЦК після того, як отримав бойову повістку. Він пояснив це тим, що його вважали непридатним до військової служби.

Також ми повідомляли, що мешканець Львівської області не з'явився в ТЦК на відправку до військової частини через смерть батька. Також він пояснив, що доглядає за матір'ю.

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