Мужчина с Полтавщины уклонился от мобилизации, потому что полезен в гражданской жизни

Судебное заседание. Иллюстративное фото: zib.com.ua

Житель Полтавской области отказался от мобилизации, объяснив это тем, что "является более полезным в гражданской жизни". Он не взял повестку и не пришел в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает ТСН.ua в пятницу, 14 июня, со ссылкой на приговор Семеновского районного суда Полтавской области.

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Согласно материалам дела, ВВК признала мужчину годным к военной службе, однако в феврале 2023 года он отказался от повестки и не явился в ТЦК на отправку на военную службу.

Во время заседания признал свою вину и раскаялся. По его словам, мужчина "никогда не служил, опасается брать в руки оружие и возможной гибели. Считает, что больше полезен в гражданской жизни, то есть когда работает, платит налоги и т.д.".

В суде отметили, что, учитывая российскую агрессию и обязанность защищать Украину, преступление обвиняемого представляет значительную общественную опасность. Освобождение его от наказания создаст впечатление беспорядков и безнаказанности, особенно во время военного положения и мобилизации.

Таким образом, подсудимого признали виновным и приговорили к трем годам тюрьмы.

Скриншот приговора Семеновского районного суда Полтавской области

Напомним, что житель Волыни не пришел в ТЦК после того, как получил боевую повестку. Он объяснил это тем, что он считался непригодным к военной службе.

Также мы сообщали, что житель Львовской области не явился в ТЦК на отправку в воинскую часть из-за смерти отца. Также он объяснил, что ухаживает за матерью.