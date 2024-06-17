Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Не пошел в ВСУ, потому что полезен в гражданской жизни — житель Полтавщины загремел в тюрьму arrow

Не пошел в ВСУ, потому что полезен в гражданской жизни — житель Полтавщины загремел в тюрьму

17 июня 2024 05:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мужчина с Полтавщины уклонился от мобилизации, потому что полезен в гражданской жизни
Судебное заседание. Иллюстративное фото: zib.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Житель Полтавской области отказался от мобилизации, объяснив это тем, что "является более полезным в гражданской жизни". Он не взял повестку и не пришел в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает ТСН.ua в пятницу, 14 июня, со ссылкой на приговор Семеновского районного суда Полтавской области.

Читайте также:

Что решил суд в отношении мужчины

Согласно материалам дела, ВВК признала мужчину годным к военной службе, однако в феврале 2023 года он отказался от повестки и не явился в ТЦК на отправку на военную службу.

Во время заседания признал свою вину и раскаялся. По его словам, мужчина "никогда не служил, опасается брать в руки оружие и возможной гибели. Считает, что больше полезен в гражданской жизни, то есть когда работает, платит налоги и т.д.".

В суде отметили, что, учитывая российскую агрессию и обязанность защищать Украину, преступление обвиняемого представляет значительную общественную опасность. Освобождение его от наказания создаст впечатление беспорядков и безнаказанности, особенно во время военного положения и мобилизации.

Таким образом, подсудимого признали виновным и приговорили к трем годам тюрьмы.

Приговор жителю Полтавской области, который не хотел идти в армию, потому что полезнее в гражданской жизни
Скриншот приговора Семеновского районного суда Полтавской области

Напомним, что житель Волыни не пришел в ТЦК после того, как получил боевую повестку. Он объяснил это тем, что он считался непригодным к военной службе.

Также мы сообщали, что житель Львовской области не явился в ТЦК на отправку в воинскую часть из-за смерти отца. Также он объяснил, что ухаживает за матерью.

суд
мобилизация
ВВК
война в Украине
війна
повестки
ТЦК и СП
Полтавская область
закон

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку