Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Не прийшов за повісткою: чи можуть позбавити права на керування авто

Не прийшов за повісткою: чи можуть позбавити права на керування авто

Ua ru
6 вересня 2026 07:30
Коли за неявку за повісткою можуть обмежити водіння авто
Чоловік за кермом автомобіля. Фото ілюстративне: shark-taxi.ua

Якщо військовозобов'язаний не виконує вимогу ТЦК та СП, зокрема не прибуває за повісткою, йому можуть тимчасово обмежити право керувати автомобілем. Щоправда, самостійно забрати водійські права військкомат не може. Остаточне рішення щодо обмеження ухвалює суд.

Про це з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП передає Новини.LIVE.

Реклама

Обмеження для водіїв

Після розгляду справи суд може тимчасово обмежити право людини керувати транспортним засобом. Таке обмеження діятиме до виконання або відкликання вимоги ТЦК.

Водійські права не вилучають. Йдеться лише про тимчасову заборону керувати транспортом.

Згідно зі статтею 283-2 Кодексу адміністративного судочинства України, суд може застосувати таке обмеження за зверненням ТЦК та СП.

Читайте також:

Кого не стосується обмеження

Є випадки, коли суд не застосовує тимчасове обмеження права керування.

Зокрема, його не запроваджують, якщо автомобіль є основним законним джерелом доходу людини. Також обмеження не застосовують, якщо транспорт потрібен через інвалідність самого водія або людини, яку військовозобов'язаний утримує.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на адвокатку Дар'ю Тарасенко писав, що всі чоловіки призовного віку повинні мати при собі військово-облікові документи. Не є винятком навіть ті, хто має відстрочку або бронювання. Тим, хто користується "Резерв+", варто мати й роздрукуваний документ.

Також Новини.LIVE з посиланням на народного депутата Романа Костенка писав, що в Україні не запроваджуватимуть мобілізацію жінок. Українки можуть долучатися до війська, але лише за власним бажанням. Знижувати мобілізаційний вік теж не планують.

мобілізація автомобіль бронювання відстрочка військовозобов'язані
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації