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Головна Мобілізація "Резерв+" і документи: що мають носити чоловіки з відстрочкою

"Резерв+" і документи: що мають носити чоловіки з відстрочкою

Ua ru
6 вересня 2026 06:30
Відстрочка від мобілізації не скасовує обов'язок носити ВОД
Застосунок "Резерв+". Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Мати при собі військово-обліковий документ повинні навіть чоловіки, у яких є відстрочка або бронювання від мобілізації. Факт наявності "Резерв+" не звільняє від цього обов'язку. Юристи радять заздалегідь зберегти електронний документ або мати його паперову копію на випадок перевірки.

Про це в коментарі 24 Каналу повідомила адвокатка Дар'я Тарасенко, передає Новини.LIVE.

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Які документи підтверджують статус військовозобов'язаного

Юристка практики військового права ЮК "Приходько і партнери" Діана Тернова уточнила, що кожен повнолітній чоловік віком до 60 років має носити із собою військово-обліковий документ.

До таких документів належать:

  • тимчасове посвідчення військовозобов'язаного із вклеєним штрих-кодом;
  • приписне посвідчення — для призовника;
  • військово-обліковий документ нового зразка.

Довідка про відстрочку діє лише разом із військово-обліковим документом, серія та номер якого зазначені в довідці.

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Якщо людину вже виключили з військового обліку, документ знадобиться для підтвердження цього статусу.

Чому паперовий документ може втратити силу

Паперовий військово-обліковий документ може втратити чинність, якщо його дані не збігаються з інформацією в реєстрі "Оберіг". У такому разі потрібно завантажити електронний документ через "Резерв+" або портал "Дія". Також можна отримати нову паперову версію в ТЦК.

Адвокатка Дар'я Тарасенко радить тим, хто користується "Резерв+", заздалегідь зберегти файл електронного військово-облікового документа із QR-кодом або роздрукувати його.

"Якщо користуєтесь саме документом із "Резерв+", подбайте сьогодні про те, щоб у вас із собою був заздалегідь збережений файл електронного військово-облікового документа (того самого, що з QR-кодом) або паперова роздруківка цього документа", — пояснила адвокатка.

Що перевірити в "Резерв+"

Юристи радять регулярно перевіряти дані в застосунку, навіть якщо чоловік упевнений, що його давно зняли або виключили з військового обліку.

Перед виходом з дому варто перевірити, чи відображається актуальний електронний військово-обліковий документ із QR-кодом та чи відповідають дані в ньому інформації в реєстрі "Оберіг". Також потрібно переконатися, що в документі немає позначки про порушення правил військового обліку.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на нардепа Романа Костенка повідомляв, що в Україні не буде жіночої мобілізації. У парламенті навіть не обговорюють питання щодо призову жінок. Знижувати мобілізаційний вік теж не планують.

Також Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України писав, що стандартний медогляд на ВЛК складається з візиту до вісьмох лікарів. Тривалість проходження комісії залежить від того, чи є в людини патології. Можуть знадобитися додаткове проходження МРТ або стаціонарне обстеження.

мобілізація відстрочка військовозобов'язані військово-обліковий документ Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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