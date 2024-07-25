Військовий облік 2024 - які штрафи передбачені за порушення закону

Процес постанови на військовий облік. Фото: facebook.com/Vinobltck

Невчасний обмін приписного посвідчення на військовий квиток, навіть якщо це сталося до початку повномасштабної війни, вважається адмінпорушенням та карається штрафом. Втім, якщо порушення сталося ще до 2022 року, його можна оскаржити в суді.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Штраф за невчасне встановлення на військовий облік

Процес військового обліку в Україні передбачає вчасну заміну приписного посвідчення на військовий квиток.

Якщо ж громадянин цього не зробив до війни, то, як зазначив Юрій Айвазян, на нього бути накладено штраф.

Штраф можна оскаржити

Оскільки максимальний термін накладення штрафу з моменту здійснення правопорушення становить 1 рік, то теоретично його можна оскаржити.

"З приводу оскарження строку винесення штрафу маєте право звернутись до суду", — зазначив адвокат.

Нагадаємо, якщо військовозобов’язаний громадянин ігнорує вимоги закону щодо оновлення військово-облікових даних чи повістки, ТЦК звертається до поліції. Якщо ж поліція не може доставити такого громадянина, тоді ТЦК подає заяву до суду щодо обмеження керування транспортним засобом.

Додамо, що військовозобов’язані громадяни можуть стати на військовий облік за місцем фактичного проживання. Для цього вони повинні повідомити ТЦК за місцем попередньої реєстрації про взяття на облік рекомендованим листом.