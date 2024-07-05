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Військовий квиток радянського зразка — чи чинний він, які можуть бути штрафи

5 липня 2024 00:03
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Любомир Кучер
Редактор
Старий військовий квиток, чи треба його замінювати, можливі штрафи
Військові квитки. Фото: УНІАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Згідно із українським законодавством, військовий квиток радянського зразка досі є чинним, якщо у ньому немає вказаного строку дії. Тому штрафувати за наявність на руках українського військовозобов’язаного такого документу не будуть.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відповідно до чинного законодавства, кожен військовозобов’язаний громадянин України повинен мати військово-обліковий документ.

Цим документом є або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Чи законним є документ часів СРСР

Деякі громадяни старшого віку військовий квиток отримували ще в часи СРСР і з того часу не змінювали його.

Відповідаючи на питання, чи не є наявність такого документу порушенням, Юрій Айвазян наголосив: "Виданий за часів СРСР вважається чинним. Якщо, звісно, він не має вказаного строку дії".

Тому, додав юрист, штрафувати громадянина за наявність на руках такого військового квитка не будуть.

Нагадаємо, що після чергових змін у законодавстві українські військовозобов’язані громадяни можуть отримати військовий квиток не у територіальному центрі комплектування, а у ЦНАПі. Для цього потрібно, аби усі військово-облікові дані громадянина були внесені чи актуалізовані в реєстрі "Оберіг".

Додамо, відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги", при зверненні громадян за наданням якої-небудь послуги держава має право висувати свої умови для її надання, зокрема вимагати пред'явлення військово-облікового документа (військового квитка, тимчасового військового посвідчення тощо). 

СРСР штрафи військовий облік документи військовий квиток

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