Военный учет 2024 года – какие штрафы предусмотрены за нарушение закона

Процесс постановления военного учета. Фото: facebook.com/Vinobltck

Несвоевременный обмен удостоверения на военный билет, даже если это произошло до начала полномасштабной войны, считается админнарушением и наказывается штрафом. Впрочем, если нарушение произошло еще до 2022, его можно обжаловать в суде.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Процесс военного учета в Украине предполагает своевременную замену приписного удостоверения на военный билет.

Если гражданин этого не сделал до войны, то, как отметил Юрий Айвазян, на него быть наложен штраф.

Штраф можно обжаловать

Поскольку максимальный срок штрафа с момента совершения правонарушения составляет 1 год, то теоретически его можно обжаловать.

"По поводу обжалования срока вынесения штрафа имеете право обратиться в суд", — отметил адвокат.

Напомним, если военнообязанный гражданин игнорирует требования закона об обновлении военно-учетных данных или повестки, ТЦК обращается в полицию. Если полиция не может доставить такого гражданина, тогда ТЦК подает заявление в суд об ограничении управления транспортным средством.

Добавим, что военнообязанные граждане могут встать на военный учет по месту жительства. Для этого они должны уведомить ТЦК по месту предварительной регистрации о взятии на учет заказным письмом.