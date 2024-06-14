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Не тільки повістка під підпис — які з'явилися нові способи оповіщення чоловіків

14 червня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — які з'явилися нові способи оповіщення чоловіків
Військовозобов'язаному чоловіку вручають повістку. Скриншот з відео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Третій рік в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. За цей час мобілізаційні процеси не одноразово вдосконалювалися, ставали жорсткішими. Найбільші зміни відбулися у травні 2024 року. Окрім нового закону про мобілізацію запрацювала ще й постанова Кабміну, що змінює правила вручення повісток військовозобов'язаним особам. 

Що саме змінилося та які з'явилися нові способи оповіщення військовозобов'язаних чоловіків, розповіла адвокатка Жанна Грушко.

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Так, мова піде про постанову Кабінету міністрів України №560, яка набула чинності 18 травня. За словами правозахисниці, цей документ змінює порядок вручення повісток. 

Окрім того, що повістку можуть вручити будь-де: на вулиці, блокпості, в ТРЦ тощо, тепер її можуть виписати й у будь-який час доби. Як зазначає адвокатка, це регулює пункт 35 постанови. 

"Перший спосіб вручити повістку — безпосередньо, коли уповноважена на це людина контактує з вами в громадському місці: на заправках, в ТЦ, на зупинках громадського транспорту, на вулицях, блокпостах тощо", — пояснює Грушко.

Крім цього, продовжує діяти спосіб вручення повістки поштою за адресою, відомості про яку є в ТЦК.

 

Публічна повістка — що це за документ та коли його можна отримати
Вручення повістки поштою. Фото: google.com

"Таку повістку мають надсилати поштою, цінним листом з повідомленням про вручення. Якщо надійшов простий, рекомендований лист без цінного опису вкладення, то це вважається неналежним повідомленням", — підкреслює експертка.

Жанна Грушко також пояснила одну важливу зміну щодо вручення повістки поштою, зазначену в пункті 41 постанови:

"Якщо при уточненні облікових даних ви зазначите якусь адресу, і за цією адресою буде направлена повістка, а ви її не отримаєте — наприклад тому, що вас не буде на місці або ви відмовитесь її отримувати — вона все одно буде вважатися врученою належним чином. І це матиме наслідки щодо притягнення вас до адміністративної відповідальності".

Таким чином військовозобов'язаній особі загрожує штраф від 17 до 25,5 тис. грн (ст. 210, 210-1 Адмінкодексу).

Також співробітники ТЦК та СП мають право оповіщувати військовозобов'язаних громадян телефоном, тобто викликати з'явитися у територіальному центрі у певну дату і час. А за новим порядком, затвердженим Кабміном, такі телефонні дзвінки можуть здійснювати уповноважені особи з виконкомів сільських, селищних, міських рад.

 

Чи можуть українцям видавати повістки телефоном
Оповіщення військовозобов'язаних телефоном. Фото: google.com

"Яким чином буде фіксуватися — чи то ви взяли слухавку, чи не ви — я думаю, що якщо людина відповіла на телефонний дзвінок про оповіщення, то буде робитися відмітка, що її "належним чином повідомлено", — коментує Жанна Грушко.

І ще два способи оповіщення — за місцем роботи та за місцем навчання. Тобто тепер офіційно у керівників закладів освіти та роботодавців є обов'язок вручати повістку, якщо така надійшла із розпорядженням. 

"У цьому випадку людина з вашого закладу освіти, місця роботи повинна мати посвідчення "Уповноваженої особи на вручення повістки", на підставі наказу начальника ОВА, районної або міської держадміністрації. Якщо в цих людей немає такого посвідчення, то тоді вручення повістки буде вважатися незаконним", — попередила адвокатка.

 

Раніше ми повідомляли, хто та де може вручати повістки військовозобов'язаним українцям за новими правилами. 

Нагадаємо, ми писали, чи законно вручати повістку особі, яка перебуває під слідством.

Також ми інформували, кого з військовозобов'язаних чоловіків можуть примусово доправити до ТЦК та СП.

повістки
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військовий облік
мобілізація
ТЦК та СП

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