Мобилизация в Украине 2024 — какие появились новые способы оповещения мужчин

Военнообязанному мужчине вручают повестку. Скриншот с видео на Youtube

Третий год в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. За это время мобилизационные процессы не раз совершенствовались, становились более жесткими. Самые большие изменения произошли в мае 2024 года. Кроме нового закона о мобилизации, заработало еще и постановление Кабмина, которое изменяет правила вручения повесток военнообязанным лицам.

Что именно изменилось и какие появились новые способы оповещения военнообязанных мужчин, рассказала адвокат Жанна Грушко.

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Так, речь пойдет о постановлении Кабинета министров Украины №560, которое вступило в силу 18 мая. По словам правозащитницы, этот документ изменяет порядок вручения повесток.

Кроме того, что повестку могут вручить где угодно: на улице, блокпосте, в ТРЦ и т.д., теперь ее могут выписать и в любое время суток. Как отмечает адвокат, это регулирует пункт 35 постановления.

"Первый способ вручить повестку — непосредственно, когда уполномоченный на это человек контактирует с вами в общественном месте: на заправках, в ТЦ, на остановках общественного транспорта, на улицах, блокпостах и т.д.", — объясняет Грушко.

Кроме этого, продолжает действовать способ вручения повестки по почте по адресу, сведения о котором есть в ТЦК.

Вручение повестки по почте. Фото: google.com

"Такую повестку должны присылать почтой, ценным письмом с уведомлением о вручении. Если поступило простое, рекомендованное письмо без ценного описания вложения, то это считается ненадлежащим сообщением", — подчеркивает эксперт.

Жанна Грушко также объяснила одно важное изменение относительно вручения повестки по почте, указанное в пункте 41 постановления:

"Если при уточнении учетных данных вы укажете какой-то адрес, и по этому адресу будет направлена повестка, а вы его не получите — например потому, что вас не будет на месте или вы откажетесь его получать — она все равно будет считаться врученной должным образом. И это будет иметь последствия привлечения вас к административной ответственности".

Таким образом, военнообязанному лицу грозит штраф от 17 до 25,5 тыс. грн (ст. 210, 210-1 Админкодекса).

Также сотрудники ТЦК и СП имеют право оповещать военнообязанных граждан по телефону, то есть вызвать появиться в территориальном центре в определенную дату и время. А по новому порядку, утвержденному Кабмином, такие телефонные звонки могут совершать уполномоченные лица из исполкомов сельских, поселковых, городских советов.

Уведомление военнообязанных по телефону. Фото: google.com

"Каким образом будет фиксироваться — то ли вы взяли трубку, то ли не вы — я думаю, что если человек ответил на телефонный звонок об оповещениях, то будет делаться отметка, что его "должным образом оповестили", — комментирует Жанна Грушко.

И еще два способа оповещения — по месту работы и по месту обучения. То есть теперь официально у руководителей учебных заведений и работодателей есть обязанность вручать повестку, если такая поступила с распоряжением.

"В этом случае человек из вашего учебного заведения, места работы должен иметь удостоверение "Уполномоченного лица на вручение повестки", на основании приказа начальника ОВА, районной или городской госадминистрации. Если у этих людей нет такого удостоверения, то тогда вручение повестки будет считаться незаконным", — предупредила адвокат.

Ранее мы сообщали, кто и где может вручать повестки военнообязанным украинцам по новым правилам.

Напомним, мы писали, законно ли вручать повестку лицу, находящемуся под следствием.

Также мы информировали, кого из военнообязанных мужчин могут принудительно доставить в ТЦК и СП.