Відстрочка для вихователів - хто не підлягає мобілізації

Не учителі, але мають відстрочку від мобілізації — про яку категорію освітян йдеться
Право на відстрочку від мобілізації мають не тільки шкільні учителі чи керівники гуртків, а й вихователі груп подовженого дня. Але лише за умови, що їхнє педагогічне навантаження не менше 0,75 ставки.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист В’ячеслав Кирда.
Відстрочка для освітян
В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаних громадян.
Від мобілізації звільняється, отримавши відстрочку, частина працівників освітньої сфери, яка відповідає двом ключовим критеріям.
Вихователі груп подовженого дня — чи світить їм відстрочка
Ці критерії наступні:
- посада має бути педагогічною, а не технічною;
- педагогічне навантаження на основному місці роботи має бути не меншою за 0,75 ставки.
Крім стандартних педагогічних посад, є ще й такі, які бувають не у кожній школі, скажімо, вихователі груп подовженого дня у молодших школах.
В’ячеслав Кирда пояснив, чи надається таким особам відстрочка: "Посада вихователя групи подовженого дня є педагогічною посадою, а тому на відстрочку можливо розраховувати".
Звісно ж, за умови дотримання другого пункту — про відповідність ставки педагогічного навантаження.
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