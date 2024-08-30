Відстрочка для вихователів - хто не підлягає мобілізації

Заняття на групі подовженого дня. Фото: streamschool.com.ua

Право на відстрочку від мобілізації мають не тільки шкільні учителі чи керівники гуртків, а й вихователі груп подовженого дня. Але лише за умови, що їхнє педагогічне навантаження не менше 0,75 ставки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист В’ячеслав Кирда.

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В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаних громадян.

Від мобілізації звільняється, отримавши відстрочку, частина працівників освітньої сфери, яка відповідає двом ключовим критеріям.

Вихователі груп подовженого дня — чи світить їм відстрочка

Ці критерії наступні:

посада має бути педагогічною, а не технічною;

педагогічне навантаження на основному місці роботи має бути не меншою за 0,75 ставки.

Крім стандартних педагогічних посад, є ще й такі, які бувають не у кожній школі, скажімо, вихователі груп подовженого дня у молодших школах.

В’ячеслав Кирда пояснив, чи надається таким особам відстрочка: "Посада вихователя групи подовженого дня є педагогічною посадою, а тому на відстрочку можливо розраховувати".

Звісно ж, за умови дотримання другого пункту — про відповідність ставки педагогічного навантаження.