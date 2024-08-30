Отсрочка для воспитателей – кто не подлежит мобилизации

Занятия в группе продленного дня. Фото: streamschool.com.ua

Право отсрочки от мобилизации имеют не только школьные учителя или руководители кружков, но и воспитатели групп продленного дня. Но только при условии, что их педагогическая нагрузка не менее 0,75 ставки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Вячеслав Кирда.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных граждан.

От мобилизации освобождается, получив отсрочку, часть работников образовательной сферы, отвечающая двум ключевым критериям.

Воспитатели групп продленного дня — светит ли им отсрочка

Эти критерии следующие:

должность должна быть педагогической, а не технической;

педагогическая нагрузка на основном месте работы должна быть не менее 0,75 ставки.

Кроме стандартных педагогических должностей есть еще и такие, которые бывают не в каждой школе, скажем, воспитатели групп продленного дня в младших школах.

Вячеслав Кирда объяснил, предоставляется ли таким лицам отсрочка: "Должность воспитателя группы продленного дня является педагогической должностью, поэтому на отсрочку можно рассчитывать" .

Конечно, при соблюдении второго пункта — о соответствии ставки педагогической нагрузки.