Отсрочка для воспитателей – кто не подлежит мобилизации

Не учителя, но имеют отсрочку от мобилизации — о какой категории педагогов идет речь
Право отсрочки от мобилизации имеют не только школьные учителя или руководители кружков, но и воспитатели групп продленного дня. Но только при условии, что их педагогическая нагрузка не менее 0,75 ставки.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Вячеслав Кирда.
Отсрочка для педагогов
В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных граждан.
От мобилизации освобождается, получив отсрочку, часть работников образовательной сферы, отвечающая двум ключевым критериям.
Воспитатели групп продленного дня — светит ли им отсрочка
Эти критерии следующие:
- должность должна быть педагогической, а не технической;
- педагогическая нагрузка на основном месте работы должна быть не менее 0,75 ставки.
Кроме стандартных педагогических должностей есть еще и такие, которые бывают не в каждой школе, скажем, воспитатели групп продленного дня в младших школах.
Вячеслав Кирда объяснил, предоставляется ли таким лицам отсрочка: "Должность воспитателя группы продленного дня является педагогической должностью, поэтому на отсрочку можно рассчитывать" .
Конечно, при соблюдении второго пункта — о соответствии ставки педагогической нагрузки.
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