Чи можна влаштуватися на роботу до школи без військового квитка - подробиці

Учителі фізичної культури. Фото: fizra.ippo.kubg.edu.ua

Учителі отримують відстрочку від мобілізації за умови відповідного педагогічного навантаження. Але працевлаштуватися в школу без військово-облікових документів неможливо.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Під час проведення загальної мобілізації право на відстрочку мають педагогічні працівники освітніх закладів — учителі, викладачі, вихователі, керівники гуртків.

Для того, аби отримати відстрочку, вони повинні мати педагогічне навантаження не менше 0,75 ставки.

Чи можна влаштуватися в школу без військового квитка

Та для того, аби отримати роботу в школі (як і будь-яку іншу), військовозобов’язані громадяни повинні мати актуалізовані військово-облікові документи. Без них працевлаштування і отримання відстрочки неможливі.

"Для працевлаштування Вам необхідно перебувати на військовому обліку та мати дійсний ВОД. Інші варіанти відсутні", — підкреслив Юрій Айвазян.