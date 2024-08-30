Чи можна влаштуватися на роботу до школи без військового квитка - подробиці

Працевлаштування у школу без ВОД — чи можливо це під час воєнного стану
Учителі отримують відстрочку від мобілізації за умови відповідного педагогічного навантаження. Але працевлаштуватися в школу без військово-облікових документів неможливо.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відстрочка для учителів
Під час проведення загальної мобілізації право на відстрочку мають педагогічні працівники освітніх закладів — учителі, викладачі, вихователі, керівники гуртків.
Для того, аби отримати відстрочку, вони повинні мати педагогічне навантаження не менше 0,75 ставки.
Чи можна влаштуватися в школу без військового квитка
Та для того, аби отримати роботу в школі (як і будь-яку іншу), військовозобов’язані громадяни повинні мати актуалізовані військово-облікові документи. Без них працевлаштування і отримання відстрочки неможливі.
"Для працевлаштування Вам необхідно перебувати на військовому обліку та мати дійсний ВОД. Інші варіанти відсутні", — підкреслив Юрій Айвазян.
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