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Не вірять, що ми воювали — співробітник ТЦК про виписку повісток

7 листопада 2024 04:36
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Цивільні особи ображають представників ТЦК і не вірять, що співробітники були на фронті
Робота ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Скандали з представниками ТЦК та СП, які часто трапляються під час роботи їхніх представників з інформування населення та випискою повісток, часто пов'язані з нерозумінням того, що самі співробітники вже були на фронті. Крім того, багато з них отримали поранення "на нулі".

Про особливості роботи в ТЦК з журналістами видання "Полтавщина" поділився Олександр Бойко, з позивним "Отаман". 

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За словами військовослужбовця, цивільні особи ображають співробітників ТЦК, адже не вважають, що вони теж воювали. Сам Олександр отримав струс мозку під час штурму ворога, але не залишив лав ЗСУ.

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Олександр Бойко з позивним "Отаман". Фото: Полтавщина

"Настільки в душі сумно, що я і за себе, і за них воював, проливав кров, а вони мало того що ховаються, так ще й недовольні: "Морди повід’їдали, ідіть самі воюйте". Та ідіть самі повоюйте, ми своє вже відвоювали!" — каже сержант.

Він вважає, що якщо ти любиш свою родину, своїх дітей, ти маєш іти їх захищати. Росіяни приходять і знищують усе.

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Олександр Бойко з побратимами на фронті. Фото: Полтавщина

"Невже людям не доходить, що вони вже нічого не зможуть зробити, коли сюди дійде ворог? Треба бити його якнайдалі від власного дому", — зазначає Олександр.

Сам сержант поки що не думає звільнятися з армії, оскільки не бачить поспіху з боку цивільного населення захищати Україну. Наразі "Отаману" доводиться багато спілкуватися з тими, хто зобов'язаний служити, перевіряти документи, видавати повістки.

За словами сержанта, найважче те, що люди не розуміють, що таке військовий обов'язок, скандалять і ображають його та колег.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи треба проходити ВЛК тим обмежено придатним, які отримали броню від мобілізації.

Також ми повідомляли про те, де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ.

ТЦК та СП фронт мобілізація Полтава війна в Україні ЗСУ

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