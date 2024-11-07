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Не верят, что мы воевали — сотрудник ТЦК о выписке повесток

7 ноября 2024 04:36
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Гражданские лица оскорбляют представителей ТЦК и не верят, что сотрудники были на фронте
Работа ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Скандалы с представителями ТЦК и СП, встречающиеся во время работы их представителей по информированию населения и выпиской повесток, часто связаны с непониманием того, что сами сотрудники уже были на фронте. Кроме того, многие из них получили ранения "на нуле".

Об особенностях работы в ТЦК с журналистами издания "Полтавщина" поделился Александр Бойко, с позывным "Атаман".

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По словам военнослужащего, гражданские лица оскорбляют сотрудников ТЦК, потому что не считают, что они тоже воевали. Сам Александр получил сотрясение мозга во время штурма врага, но не оставил рядов ВСУ.

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Александр Бойко с позывным "Атаман". Фото: Полтавщина

"Настолько в душе грустно, что я и за себя, и за них воевал, проливал кровь, а они мало того что прячутся, да еще и недовольны: "Морды понаедали, идите сами воюйте". Да идите сами воюйте, мы свое уже отвоевали!" — говорит сержант.

Он считает, что если ты любишь свою семью, своих детей, ты должен идти их защищать. Россияне приходят и уничтожают все.

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Александр Бойко с побратимами на фронте. Фото: Полтавщина

"Неужели людям не доходит, что они уже ничего не смогут сделать, когда сюда дойдет враг? Надо бить его подальше от собственного дома", — отмечает Александр.

Сам сержант пока не думает увольняться из армии, поскольку не видит спешки со стороны гражданского населения защищать Украину. Пока "Атаману" приходится много общаться с теми, кто обязан служить, проверять документы, выдавать повестки.

По словам сержанта, труднее всего то, что люди не понимают, что такое воинская обязанность, скандалят и оскорбляют его и коллег.

Напомним, мы раньше писали, нужно ли проходить ВЛК тем ограниченно пригодным, которые получили броню от мобилизации.

Также мы сообщали о том, где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ряды ВСУ.

ТЦК и СП фронт мобилизация Полтава война в Украине ВСУ

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