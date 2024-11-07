Гражданские лица оскорбляют представителей ТЦК и не верят, что сотрудники были на фронте

Работа ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Скандалы с представителями ТЦК и СП, встречающиеся во время работы их представителей по информированию населения и выпиской повесток, часто связаны с непониманием того, что сами сотрудники уже были на фронте. Кроме того, многие из них получили ранения "на нуле".

Об особенностях работы в ТЦК с журналистами издания "Полтавщина" поделился Александр Бойко, с позывным "Атаман".

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По словам военнослужащего, гражданские лица оскорбляют сотрудников ТЦК, потому что не считают, что они тоже воевали. Сам Александр получил сотрясение мозга во время штурма врага, но не оставил рядов ВСУ.

Александр Бойко с позывным "Атаман". Фото: Полтавщина

"Настолько в душе грустно, что я и за себя, и за них воевал, проливал кровь, а они мало того что прячутся, да еще и недовольны: "Морды понаедали, идите сами воюйте". Да идите сами воюйте, мы свое уже отвоевали!" — говорит сержант.

Он считает, что если ты любишь свою семью, своих детей, ты должен идти их защищать. Россияне приходят и уничтожают все.

Александр Бойко с побратимами на фронте. Фото: Полтавщина

"Неужели людям не доходит, что они уже ничего не смогут сделать, когда сюда дойдет враг? Надо бить его подальше от собственного дома", — отмечает Александр.

Сам сержант пока не думает увольняться из армии, поскольку не видит спешки со стороны гражданского населения защищать Украину. Пока "Атаману" приходится много общаться с теми, кто обязан служить, проверять документы, выдавать повестки.

По словам сержанта, труднее всего то, что люди не понимают, что такое воинская обязанность, скандалят и оскорбляют его и коллег.

Напомним, мы раньше писали, нужно ли проходить ВЛК тем ограниченно пригодным, которые получили броню от мобилизации.

Также мы сообщали о том, где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ряды ВСУ.