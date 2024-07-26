Мобілізація в Україні 2024 — куди відправляють служити колишніх обмежено придатних

Тернопільський зональний відділ ВСП. Фото: teren.in.ua

На початку травня в Україні набрав чинності закон, який скасовує статус "обмежено придатний до військової служби". Такі особи проходять повторну військово-лікарську комісію й отримують нові висновки — "придатний" або "не придатний", залежно від стану здоров'я. Проте, навіть ті, яких визнали придатними та мобілізували, мають певні обмеження й можуть займати не всі посади в лавах ЗСУ.

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Де проходитимуть військову службу чоловіки, які раніше були обмежено придатними, розповідаємо далі в матеріалі.

Так, зміни внесені до Наказу Міноборони №402, в якому вказані норми щодо придатності чи непридатності. Рішення ухвалюють з урахуванням здоров'я громадянина.

Обмежено придатні до військової служби раніше отримували цей статус з урахуванням:

віку;

займаної посади;

військової спеціальності;

роботи, що фактично виконується;

пристосованості до роботи такого чоловіка.

У певних військах, де потрібен високий рівень фізичної підготовки, такі особи служити не можуть. Зокрема, це стосується таких родів військ та підрозділів:

Десантно-штурмових військ;

Морської піхоти;

Плавскладу;

Спецспоруд (за винятком підрозділів забезпечення).

Українські військовослужбовці на шикуванні. Фото: president.gov.ua

Наразі придатних, які раніше мали статус "обмежено придатні", поділятимуть на чотири категорії, залежно від ступеня функціональності:

Придатні (повністю) — можуть служити у будь-якому підрозділі чи частині. Придатні для виконання специфічних завдань (наприклад, служба у частинах забезпечення тощо). Придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ЗВО). Придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ЗВО), у ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях.

Таким чином, мобілізовані, які матимуть певні проблеми зі здоров'ям, але зможуть проходити військову службу, займатимуть не бойову посаду.

Варто зауважити, що місце служби буде визначати не тільки ВЛК, а й атестаційна комісія, яка буде враховувати не тільки стан здоров'я, а професію особи, навички, освіту тощо. Адже, до прикладу, взяти людину на службу в ЗВО без вищої освіти не можна буде.

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