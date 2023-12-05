Не вистачає людей — ветеран війни підказав, як розв'язати головні питання ротації

Український танкіст на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман заявив, що для ротації бійців, які вже воюють багато місяців, не вистачає людей. Він запропонував свої варіанти для розв'язання цього питання.

Про це Олексій Гетьман розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

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"Нам потрібно мати реєстр людей, які можуть служити в армії. У яких немає певних обмежень по здоров’ю, які не займаються роботою, яка потрібна тут. Наприклад, людина працює інженером на атомній станції. Забрати його не можна, бо це критичний об’єкт. Треба, щоб ми точно знали, скільки в нас людей. На загал кажуть, що наш мобілізаційний ресурс до мільйона людей. Але це замало", — зазначив Гетьман.

За його словами, необхідний повний реєстр, щоб зрозуміти, кількість та місцеперебування осіб, яких можна призвати.

"Щоб був певний план мобілізації. Що ми в цьому місці стільки людей мобілізували і відправили на підготовку, в цьому місці стільки і так далі. Вони підготуються і замінять тих людей, які зараз в бою. Щоб можна було планувати. У нас з військкоматами незрозуміла ситуація, це поки не системно. Не можна сказати, що це якийсь провал, ми ж долучаємо, мобілізуємо людей. Але треба навести лад", — додав ветеран війни.

Нагадаємо, що ворог продовжує сипати пропагандистськими вкидами навіть на тему мобілізації в Україні. Таким чином, за словами військового ЗСУ, ексволонтера Романа Сініцина, до війни противник долучає не лише танки, а й інформацію.