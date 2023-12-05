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Не хватает людей — ветеран войны подсказал, как решить главные вопросы ротации

5 декабря 2023 05:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Не хватает людей — ветеран войны подсказал, как решить главные вопросы ротации
Украинский танкист на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что для ротации уже воюющих много месяцев бойцов не хватает людей. Он предложил свои варианты решения этого вопроса.

Об этом Алексей Гетьман рассказал в интервью ТСН.ua.

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"Нам нужно иметь реестр людей, которые могут служить в армии. У которых нет определенных ограничений по здоровью, которые не занимаются работой, которая нужна здесь. Например, человек работает инженером на атомной станции. Забрать его нельзя, потому что это критический объект. Надо, чтобы мы точно знали, сколько у нас людей. Вообще говорят, что наш мобилизационный ресурс до миллиона людей. Но это мало", — отметил Гетьман.

По его словам, необходим полный реестр, чтобы понять, количество и местонахождение лиц, которых можно призвать.

"Что бы был определенный план мобилизации. Что мы в этом месте столько людей мобилизовали и отправили на подготовку, в этом месте столько и так далее. Они подготовятся и заменят тех людей, которые сейчас в бою. Чтобы можно было планировать. У нас с военкоматами непонятна ситуация, это пока не системно. Нельзя сказать, что это какой-то провал, мы же приобщаем, мобилизуем людей. Но надо навести порядок", — добавил ветеран войны.

Напомним, что враг продолжает сыпать пропагандистскими вбросами даже по теме мобилизации в Украине. Таким образом, по словам военного ВСУ, экс-волонтера Романа Синицына, к войне противник приобщает не только танки, но и информацию.

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