Військово-лікарська комісія - покарання за непройдену ВЛК

Не закінчив ВЛК — що очікує на громадянина
Якщо військовозобов’язаний громадянин почав проходити військово-лікарську комісію і не завершив цей процес, на нього може чекати адміністративна відповідальність аж до арешту майна. А от кримінальну справу навряд за таке порушення чи відкриють.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Штрафи за незавершену ВВК
Військово-лікарська комісія — один із основних елементів мобілізаційного процесу.
До юристів звернувся громадянин, який розповів про те, що почав проходити військово-лікарську комісію, але не завершив цей процес.
Чоловік поцікавився, які наслідки може мати для нього таке рішення.
"Поки Вам загрожують адміністративні штрафи. Далі, якщо відкриють виконавче провадження: неминучий арешт рахунків та майна тощо", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.
Чи можуть відкрити кримінальну справу
Отже, покарання для громадян, які не пройшли чи не закінчили проходження військово-лікарської комісії, є винятково адміністративним.
"Підстав для порушення кримінальної справи поки що не бачу", — наголосив у коментарі до цієї історії Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має надсилати результати ВВК до територіального центру комплектування.
Додамо, ми повідомляли про те, як часто потрібно проходити військово-лікарську комісію у мирний і воєнний час.
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