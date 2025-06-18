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Головна Мобілізація Не закінчив ВЛК — що очікує на громадянина

Не закінчив ВЛК — що очікує на громадянина

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Дата публікації: 18 червня 2025 20:00
Військово-лікарська комісія - покарання за непройдену ВЛК
Процес проходження ВВК. Фото: "МикВісті"
Ключові моменти Штрафи за незавершену ВВК Чи можуть відкрити кримінальну справу

Якщо військовозобов’язаний громадянин почав проходити військово-лікарську комісію і не завершив цей процес, на нього може чекати адміністративна відповідальність аж до арешту майна. А от кримінальну справу навряд за таке порушення чи відкриють.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Штрафи за незавершену ВВК

Військово-лікарська комісія — один із основних елементів мобілізаційного процесу.

До юристів звернувся громадянин, який розповів про те, що почав проходити військово-лікарську комісію, але не завершив цей процес.

Чоловік поцікавився, які наслідки може мати для нього таке рішення.

"Поки Вам загрожують адміністративні штрафи. Далі, якщо відкриють виконавче провадження: неминучий арешт рахунків та майна тощо", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Чи можуть відкрити кримінальну справу

Отже, покарання для громадян, які не пройшли чи не закінчили проходження військово-лікарської комісії, є винятково адміністративним.

"Підстав для порушення кримінальної справи поки що не бачу", — наголосив у коментарі до цієї історії Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має надсилати результати ВВК до територіального центру комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, як часто потрібно проходити військово-лікарську комісію у мирний і воєнний час.

штраф мобілізація арешт ВЛК військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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