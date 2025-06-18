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Главная Мобилизация Не закончил ВВК — что ожидает гражданина

Не закончил ВВК — что ожидает гражданина

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 20:00
Военно-врачебная комиссия - наказание за непройденную ВВК
Процесс прохождения ВЛК. Фото: "МикВисти"
Ключові моменти Могут ли открыть уголовное дело Штрафы за незавершенную ВВК

Если военнообязанный гражданин начал проходить военно-врачебную комиссию и не завершил этот процесс, его может ждать административная ответственность вплоть до ареста имущества. А вот уголовное дело вряд ли за такое нарушение откроют.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Штрафы за незавершенную ВВК

Военно-врачебная комиссия — один из основных элементов мобилизационного процесса.

К юристам обратился гражданин, который рассказал о том, что начал проходить военно-врачебную комиссию, но не завершил этот процесс.

Мужчина поинтересовался, какие последствия может иметь для него такое решение.

"Пока Вам грозят административные штрафы. Далее, если откроют исполнительное производство: неизбежен арест счетов и имущества и т.д.", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Могут ли открыть уголовное дело

Итак, наказание для граждан, которые не прошли или не закончили прохождение военно-врачебной комиссии, является исключительно административным.

"Оснований для возбуждения уголовного дела пока не вижу", — отметил в комментарии к этой истории Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, кто должен отправлять результаты ВВК в территориальный центр комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, как часто нужно проходить военно-врачебную комиссию в мирное и военное время.

штраф мобилизация арест ВВК военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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